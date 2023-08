Le Pakistan donne de l’argent à près de 100 familles chrétiennes sans abri à la suite d’une émeute destructrice dirigée par des musulmans

La semaine dernière, une foule de musulmans en colère a saccagé les églises et les maisons chrétiennes du Pakistan, provoquant l’arrestation de 160 émeutiers.

Des centaines de musulmans se sont déchaînés sur les allégations selon lesquelles un chrétien aurait profané le Coran.

Les autorités pakistanaises distribuent 6 800 dollars à près de 100 familles chrétiennes dont les maisons ont été détruites lors de l’émeute menée par les musulmans.

Les autorités pakistanaises ont distribué lundi des milliers de dollars à près de 100 familles chrétiennes dont les maisons ont été détruites ou endommagées par une foule musulmane en colère contre une prétendue profanation du Coran la semaine dernière.

Le gouvernement du Premier ministre intérimaire Anwaar-ul-Haq Kakar a déclaré que chaque ménage recevait 6 800 dollars en compensation lundi. La police a déclaré avoir arrêté des dizaines d’autres émeutiers lors de raids en cours, portant à 160 le nombre total de personnes détenues pour les attaques dans la ville de Jaranwala.

Mercredi, des centaines de musulmans se sont déchaînés sur les allégations selon lesquelles un chrétien et son ami auraient profané le livre saint de l’islam. Les chrétiens qui ont fui leurs maisons pour échapper aux assaillants sont ensuite retournés sur une scène de destruction. Beaucoup vivent dehors depuis, craignant que les structures incendiées ne s’effondrent.

129 MUSULMANS ARRÊTÉS AU PAKISTAN SUITE À DES ATTAQUES DE PERSONNES CONTRE DES ÉGLISES ET DES MAISONS DE CHRÉTIENS MINORITAIRES

Le saccage, l’un des plus destructeurs de l’histoire du pays, a été condamné dans tout le pays. Kakar s’est rendu lundi dans la région pour rencontrer certaines des victimes des attaques et remettre l’indemnisation. Il a promis dans un discours télévisé que l’État assurera la protection des minorités, notamment les chrétiens, les hindous, les sikhs et les ahmadis.

Kakar a déclaré qu’aucun des émeutiers ne resterait impuni, décrivant les auteurs des attaques comme des « ennemis de l’humanité ».

Plus tôt dans la journée, Mohsin Naqvi, le haut responsable de la province du Pendjab, où se trouve Jaranwala, a annoncé les compensations sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Naqvi s’est rendu dans la ville dimanche et a tenu une réunion de responsables locaux dans une église incendiée.

« Ils s’inquiètent pour leur sécurité, ils s’inquiètent pour leurs enfants, qui ont été témoins de la tragédie et sont traumatisés », a déclaré le prêtre Khalid Mukhtar à propos des chrétiens locaux. Les 26 églises de Jaranwala ont été attaquées, brûlées ou endommagées, a-t-il dit.

UNE FOULE MUSULMANE ATTAQUE 3 ÉGLISES APRÈS AVOIR ACCUSÉ UN CHRÉTIEN DE PROFONCIATION DU CORAN DANS L’EST DU PAKISTAN

Les émeutiers ont déclaré qu’un chrétien local et son ami ont arraché des pages d’un Coran, les ont jetées par terre et ont écrit des remarques insultantes sur d’autres pages. La police a arrêté les deux hommes.

Selon la police, les dirigeants locaux du parti radical Tehreek-e-Labaik Pakistan ont également incité les gens à la violence au cours de laquelle un cimetière chrétien a été profané. Le parti a l’habitude d’organiser des rassemblements violents au Pakistan contre la profanation du Coran en Suède, au Danemark et ailleurs.

Naqvi a déclaré que les compensations seraient terminées dans les prochaines 48 heures et a déclaré que les autorités avaient commencé à réparer les églises.

Cependant, Mukhtar a contesté l’affirmation de Naqvi concernant la réparation des églises, affirmant que les murs de deux églises n’avaient été peints qu’au lieu d’être reconstruits.

En vertu des lois pakistanaises sur le blasphème, toute personne reconnue coupable d’insulte à l’islam peut être condamnée à mort. Bien que les autorités n’aient pas encore appliqué la peine capitale pour blasphème, de simples accusations peuvent souvent inciter les foules à la violence et au lynchage.