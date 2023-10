basculer la légende Mohammed Sajjad/AP

PESHAWAR, Pakistan — Un grand nombre d’Afghans se sont entassés mardi dans des camions et des bus au Pakistan, se dirigeant vers la frontière pour rentrer chez eux avant l’expiration du délai fixé par le gouvernement pakistanais pour ceux qui se trouvent illégalement dans le pays pour quitter le pays sous peine d’être expulsés.

Le délai fait partie d’un nouvelle répression anti-migrants qui cible tous les étrangers sans papiers ou non enregistrés, selon Islamabad. Mais cela touche surtout les Afghans, qui constituent la majeure partie des migrants au Pakistan.

La campagne d’expulsion a suscité de nombreuses critiques de la part des agences des Nations Unies, des groupes de défense des droits humains et de l’administration dirigée par les talibans en Afghanistan.

Les responsables pakistanais préviennent que les personnes se trouvant illégalement dans le pays risquent d’être arrêtées et expulsées après le 31 octobre. Les agences de l’ONU affirment qu’il y a plus de 2 millions d’Afghans sans papiers au Pakistan, dont au moins 600 000 ont fui après le 31 octobre. la prise de pouvoir des talibans en 2021.

Human Right Watch a accusé mardi le Pakistan de recourir à « des menaces, des abus et des détentions pour contraindre les demandeurs d’asile afghans sans statut légal » à retourner en Afghanistan. L’organisme de surveillance basé à New York a appelé les autorités à abandonner le délai et à travailler avec l’agence des Nations Unies pour les réfugiés pour enregistrer les personnes sans papiers.

Bien que le gouvernement insiste sur le fait qu’il ne cible pas les Afghans, la campagne intervient dans un contexte de relations tendues entre le Pakistan et les dirigeants talibans voisins. Islamabad accuse Kaboul de fermer les yeux sur les militants alliés des talibans qui trouvent refuge en Afghanistan, d’où ils traversent la frontière commune des deux pays, longue de 2 611 kilomètres, pour organiser des attaques au Pakistan. Les talibans nient ces accusations.

“Mon père est arrivé au Pakistan il y a 40 ans”, a déclaré Mohammad Amin, 52 ans, à Peshawar, la capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du pays, à la frontière de l’Afghanistan.

“Il est mort ici. Ma mère est également morte ici et leurs tombes se trouvent au Pakistan”, a déclaré Amin, originaire de la province de Nangarhar, à l’est de l’Afghanistan. “Nous y retournons aujourd’hui car nous n’avons jamais essayé de nous enregistrer comme réfugiés auprès de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.”

“Je reviens avec de bons souvenirs”, a-t-il déclaré à l’Associated Press, ajoutant qu’il prévoyait de se rendre au poste frontière de Torkham plus tard mardi et qu’il avait demandé de l’aide au gouvernement taliban pour commencer une nouvelle vie.

Nasrullah Khan, 62 ans, a déclaré avoir entendu dire que les talibans envisageaient d’aider les Afghans à leur retour du Pakistan. Il a déclaré qu’il n’était pas inquiet de la perspective d’un régime taliban, mais qu’il était quand même “mieux de retourner en Afghanistan plutôt que de se faire arrêter ici”.

Les responsables pakistanais ont déclaré que les postes frontières de Torkam et Chaman avec l’Afghanistan resteraient ouverts au-delà de leur fermeture quotidienne à 16 heures pour permettre à ceux qui y sont arrivés de quitter le pays.

Plus de 200 000 Afghans sont rentrés chez eux depuis le début de la répression, selon des responsables pakistanais. Les agences des Nations Unies ont signalé une forte augmentation chez les Afghans quittant le Pakistan avant la date limite.

Le Pakistan a insisté sur le fait que les expulsions seraient effectuées dans un de manière « progressive et ordonnée ».

Une délégation talibane s’est rendue mardi à Nangarhar pour trouver des solutions au retour des Afghans par la frontière de Torkham.

Sayed Ahmad Banwari, gouverneur adjoint de la province, a déclaré à la télévision d’État que les autorités locales travaillaient dur pour établir des camps temporaires.

Banwari a déclaré que les familles qui n’ont nulle part où aller peuvent rester dans les camps pendant un mois jusqu’à ce qu’elles trouvent un endroit où vivre.

La répression a inquiété des milliers d’Afghans au Pakistan qui attendent d’être réinstallés aux États-Unis dans le cadre d’un programme spécial pour les réfugiés depuis qu’ils ont fui la prise de pouvoir par les talibans. Selon les règles américaines, les demandeurs devaient d’abord s’installer dans un pays tiers – en l’occurrence le Pakistan – pour que leur dossier soit traité.

Un diplomate américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de cette politique, a déclaré que la priorité de Washington était de faciliter la réinstallation et la relocalisation sûres et efficaces de plus de 25 000 Afghans éligibles au Pakistan vers les États-Unis.

Avant même l’annonce de la campagne pakistanaise, Washington avait demandé à Islamabad “d’assurer la protection des réfugiés et demandeurs d’asile afghans, y compris ceux qui sont dans les filières de réinstallation et d’immigration américaines”, a expliqué le diplomate. “Nous sommes en train d’envoyer des lettres à ces individus qu’ils pourront partager avec les autorités locales pour les aider à les identifier en tant qu’individus dans le pipeline américain”.

Le les candidats manifestent souvent au Pakistan contre le retard dans l’approbation de leurs visas américains.

L’Afghanistan traverse une grave crise humanitaire, notamment pour les femmes et les fillesqui sont interdit par les talibans de s’instruire au-delà de la sixième année, la plupart des espaces publics et des emplois. Il existe également des restrictions sur les médias, les militants et les organisations de la société civile.

Jan Achakzai, porte-parole du gouvernement de la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, a déclaré mardi que toute personne détenue en vertu de la nouvelle politique sera bien traitée et sera transportée jusqu’au point de passage frontalier de Chaman.