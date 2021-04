Soldats «Ira dans tous les coins du Pakistan pour assurer la protection des citoyens», Le porte-parole militaire, le général de division Babar Iftikhar, a déclaré aux journalistes lundi, ajoutant que l’objectif principal du déploiement «Est d’aider les institutions civiles et les forces de l’ordre.»

En cette période éprouvante, l’armée pakistanaise utilisera toutes ses capacités pour prendre toutes les mesures possibles pour la protection des citoyens et de leur vie.

Selon le général Iftikhar, il y a actuellement environ 90 000 cas de Covid-19 dans le pays, avec 4 300 personnes dans un état critique, dont 570 sous ventilateurs. Le Pakistan enregistre environ 5 500 cas et 130 décès par jour, ce qui est similaire aux chiffres du pic de la première vague en juin 2020. Le Pakistan compte environ 220 millions d’habitants.

Le taux de tests positifs est passé à «Niveaux dangereux» de plus de 5% dans 51 villes, et encore plus dans 16 villes qui recevront « Déploiement amélioré » de troupes. Parmi ceux-ci se trouve la capitale Islamabad, ainsi que Rawalpindi, Lahore, Faisalabad, Multan, Bahawalpur et Gujranwala au Pendjab; Karachi et Hyderabad dans le Sindh; Peshawar, Mardan, Nowshera, Charsadda et Swabi à Khyber Pakhtunkhwa, Quetta au Baloutchistan et Muzaffarabad à Azad Jammu-et-Cachemire.

Les médecins de tout le pays ont salué cette décision, certains allant même jusqu’à exiger des arrestations pour ceux qui ne respectent pas les mesures prescrites.

«À l’heure actuelle, nous avons besoin d’une application stricte des mesures de précaution car les hôpitaux, semble-t-il, seraient bientôt submergés par les patients», a déclaré le Dr Javid Ali de l’hôpital Lady Reading de Peshawar, qui a appelé le déploiement de l’armée « La bonne étape au bon moment. »

La situation au Pakistan semble refléter celle de l’Inde voisine. Des médecins comme le Dr Muhammad Suhail, de la banlieue de Peshawar à Hayatabad, soutiennent que c’est parce que les gens des deux pays ne suivent pas les précautions prescrites.

Le Dr Jawad Khan de l’hôpital universitaire de Khyber à Peshawar a exhorté le gouvernement à «Procéder à des arrestations, sceller les magasins et les marchés ainsi que des peines de prison et de lourdes peines pour envoyer un message clair que les contrevenants [procedures] ne serait pas épargné. Les 150 lits de son hôpital étaient pleins de patients Covid-19, selon le Daily Telegraph.

Le gouvernement pakistanais a hésité à imposer un verrouillage à l’échelle nationale, affirmant que cela mettrait en danger les personnes les plus pauvres du pays, qui dépendent des salaires quotidiens. Des mesures plus douces telles que le port obligatoire d’un masque et la fermeture des magasins non essentiels à 18 heures ont cependant été ignorées par de nombreux résidents.

Annonçant la décision d’impliquer l’armée la semaine dernière, le Premier ministre Imran Khan a appelé les Pakistanais à suivre les directives sanitaires.

«Si notre situation devient la même qu’en Inde, alors nous devrons fermer des villes», Avertit Khan. «Nous ne pouvons pas faire cela parce que, comme nous l’avons déjà vu, ce sont les pauvres qui souffrent le plus lorsque le verrouillage est imposé.

L’Inde a également déployé l’armée pour aider à la riposte de Covid-19 lundi, avec 352 991 nouveaux cas et 2 812 décès au cours des dernières 24 heures.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!