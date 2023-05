Le Pakistan déploie l’armée pour réprimer les manifestations

Des affrontements avec les forces de sécurité ont éclaté dans plusieurs villes après l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan

L’armée pakistanaise a été déployée au milieu d’une série de violentes manifestations contre l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan plus tôt cette semaine, avec au moins huit personnes tuées dans les troubles et environ 1 000 autres actuellement en garde à vue.

Les forces armées ont été appelées mercredi pour affronter des manifestants tapageurs après que Khan ait été inculpé d’une nouvelle série d’accusations de corruption. Son arrestation la veille a suscité l’indignation des partisans de Khan, des foules se rassemblant à Islamabad et dans d’autres villes pour bloquer les routes, affronter la police et même attaquer les forces de l’ordre et les installations militaires.

« De telles scènes n’ont jamais été vues par le peuple pakistanais », Le Premier ministre Shahbaz Sharif a déclaré dans une allocution télévisée, ajoutant qu’il avait déployé des troupes dans plusieurs régions après les émeutiers « endommagé des biens publics et privés sensibles ».

EN SAVOIR PLUS: L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan détenu

Sharif a poursuivi en décrivant les attaques contre les ambulances et les secouristes, affirmant que de tels actes étaient « impardonnable » et que les responsables seraient passibles de sanctions sévères.

Selon des sources policières citées par la BBC, huit personnes sont mortes dans les affrontements jusqu’à présent, tandis que 1 000 ont été arrêtées, la grande majorité d’entre elles dans la province orientale du Pendjab. L’armée a été envoyée dans la région après que 157 policiers ont été blessés lors d’affrontements, ont indiqué des responsables locaux.

Des policiers se protègent des pierres lancées par des partisans de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan lors d’affrontements à Islamabad, au Pakistan, le 10 mai 2023.

©AP / Anjum Naveed



Des photos capturées par l’Associated Press ont montré certains des troubles en cours, avec des manifestants vus lancer des objets sur la police et allumer des incendies dans les rues.

L’armée a ensuite publié sa propre déclaration avertissant que le chaos en cours poussait le Pakistan vers « guerre civile, » disant aussi « action stricte » seraient prises contre quiconque serait à l’origine d’attaques contre des sites militaires.

L’arrestation dramatique de Khan mardi a eu lieu alors qu’il faisait face à une autre série d’allégations de corruption devant un tribunal d’Islamabad, des agents armés du Bureau national de la responsabilité ayant pris d’assaut le bâtiment pour le mettre en garde à vue. L’homme politique de 70 ans a été démis de ses fonctions l’année dernière à la suite d’un vote de censure et a depuis été inculpé d’une litanie d’accusations, notamment pour « terrorisme. » Il attend maintenant sa prochaine audience dans un complexe de la police de la capitale pakistanaise, où un tribunal a récemment ordonné sa détention pendant huit jours supplémentaires.