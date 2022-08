Le Pakistan demande une aide internationale alors que certaines parties du pays “ressemblent à un petit océan”

La ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré dimanche que la pluie sans précédent avait créé une “catastrophe climatique” avec les eaux de crue submergeant les maisons, détruisant les terres agricoles et déplaçant des millions de personnes.

“Nous avons dû déployer la marine pour la première fois pour opérer en Indo-Pakistan, car une grande partie ressemble à un petit océan”, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle.

Lundi, le nombre de morts a atteint 1 061 depuis la mi-juin, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA), la pluie incessante faisant craindre d’autres décès à venir.

“Au moment où tout cela sera terminé, nous pourrions bien avoir un quart ou un tiers du Pakistan sous l’eau”, a déclaré jeudi Rehman au média turc TRT World.

Lundi, de nouvelles images satellites de Maxar Technologies ont montré l’ampleur de la catastrophe – des maisons et des champs complètement submergés le long du fleuve Indus, ainsi que les villes de Rajanpur et Rojhan au Pendjab, la province la plus peuplée du Pakistan.

Une vidéo publiée par l’armée pakistanaise montrait des troupes organisant des sauvetages perfides par hélicoptère de personnes bloquées dans les eaux de crue, dont un garçon piégé sur des rochers au milieu d’une rivière déchaînée dans la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa.

Des crues soudaines rapides ont détruit plus de 3 000 kilomètres (1 864 miles) de route, 130 ponts et 495 000 maisons ont été endommagées, selon le dernier rapport de situation de la NDMA, rendant l’accès aux zones inondées encore plus difficile.

Le ministre des Affaires étrangères Bilawal Butto-Zardari a déclaré dimanche que la saison de la mousson de cette année avait été “absolument dévastatrice”.

“Je n’ai vu aucune destruction ou dévastation de cette ampleur”, a déclaré Butto-Zardari. “Je trouve qu’il est très difficile de mettre des mots sur les phraséologies auxquelles nous sommes habitués, qu’il s’agisse de pluies de mousson ou d’inondations, cela ne semble pas tout à fait résumer la dévastation et le désastre en cours auxquels nous assistons encore.”

Une calamité nationale

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s’est joint aux efforts de secours au cours du week-end, déposant des fournitures depuis un hélicoptère dans des zones difficiles d’accès par bateau ou par voie terrestre, selon des vidéos de son bureau.

“Visiter les zones touchées par les inondations et rencontrer des gens. L’ampleur de la calamité est plus grande que prévu”, a déclaré Sharif dans un tweeter Samedi. “Les temps exigent que nous nous unissions comme une seule nation pour soutenir notre peuple confronté à cette calamité. Levons-nous au-dessus de nos différences et soutenons notre peuple qui a besoin de nous aujourd’hui.”

Après avoir rencontré vendredi des ambassadeurs et des diplomates à Islamabad, il a appelé à l’aide la communauté internationale.

Lundi, Peter Ophoff, le délégué principal de la FICR au Pakistan, a déclaré que le réseau d’aide avait lancé un appel pour plus de 25 millions de dollars afin de fournir une aide d’urgence à environ 324 000 personnes dans le pays.

“En regardant les dégâts incroyables que les inondations ont causés, il devient lentement clair pour nous que les efforts de secours vont prendre très longtemps. Il va y avoir une longue route gorgée d’eau lorsque le peuple pakistanais a commencé son voyage de retour vers ce qui reste de leurs maisons », a déclaré Ophoff.

Plus de 3,1 millions de personnes ont été déplacées par les eaux de crue “ressemblant à la mer” qui ont endommagé plus d’un demi-million de maisons dans plusieurs districts du pays, selon un communiqué publié samedi par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ( FICR).

Abrar ul Haq, président du réseau d’aide au Pakistan, a déclaré vendredi que l’eau n’était pas le seul défi pour les travailleurs humanitaires dans la région.

“Ces inondations torrentielles ont gravement restreint les transports et la mobilité. La menace de Covid-19 et les dommages aux véhicules, aux infrastructures et à la connectivité rendent en outre nos travaux de secours d’urgence presque impossibles. La plupart des personnes touchées sont également immobiles ou bloquées, ce qui nous rend difficiles à atteindre. ,” il a dit.

“La mousson monstrueuse de la décennie”

Le Pakistan est déjà aux prises avec son huitième cycle de pluies de mousson, Rehman a dit Jeudi, une anomalie dans un pays qui connaît généralement trois ou quatre périodes de pluie par an.

“Le Pakistan vit l’une des catastrophes climatiques les plus graves au monde”, a déclaré Rehman dans un communiqué vidéo.

“Nous sommes à ce stade zéro de la ligne de front des événements météorologiques extrêmes, que nous avons vus depuis le début de cette année à partir d’une cascade incessante de vagues de chaleur, d’incendies de forêt, d’inondations soudaines, de multiples événements d’explosion de lacs glaciaires et maintenant de la mousson monstrueuse de la décennie.”

Dans ses commentaires de dimanche, Butto-Zardari a déclaré que le Pakistan supportait le poids du changement climatique alors que d’autres pays ayant une empreinte carbone plus importante ne faisaient pas grand-chose pour réduire leurs émissions.

“Le Pakistan contribue de manière négligeable à l’empreinte carbone globale, mais nous sommes dévastés par des catastrophes climatiques telles que celles-ci à maintes reprises, et nous devons nous adapter dans la limite de nos ressources limitées”, a-t-il déclaré.