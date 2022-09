Le Pakistan demande plus d’aide pour 33 millions de personnes touchées par les inondations

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD — Le Pakistan a lancé samedi un appel à la communauté internationale pour une “immense réponse humanitaire” aux inondations sans précédent qui ont fait au moins 1 265 morts. La demande est venue alors même que des avions transportaient des fournitures vers le pays appauvri à travers un pont aérien humanitaire. Le ministre fédéral du Plan, Ahsan Iqbal, a appelé à une “immense réponse humanitaire pour 33 millions de personnes” touchées par les pluies de mousson qui ont déclenché des inondations dévastatrices. L’attention internationale sur le sort du Pakistan a augmenté à mesure que le nombre de morts et de sans-abri a augmenté. Selon les premières estimations du gouvernement, les pluies et les inondations ont causé 10 milliards de dollars de dégâts.

« L’ampleur de la dévastation est massive et nécessite une immense réponse humanitaire pour 33 millions de personnes. Pour cela, j’appelle mes compatriotes pakistanais, les expatriés pakistanais et la communauté internationale à aider le Pakistan en cette heure difficile », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

De nombreux responsables et experts ont imputé les pluies de mousson et les inondations inhabituelles au changement climatique, notamment le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a appelé plus tôt cette semaine le monde à cesser de “somnambuler” pendant cette crise meurtrière. Il se rendra au Pakistan le 9 septembre pour visiter les zones touchées par les inondations et rencontrer des responsables.

Plus tôt cette semaine, les Nations Unies et le Pakistan ont lancé conjointement un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars pour aider les millions de personnes touchées par les inondations, qui ont endommagé plus d’un million de maisons.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan, dans son dernier rapport samedi, a dénombré 57 décès supplémentaires dans les zones touchées par les inondations. Cela a porté le nombre total de morts depuis le début des pluies de mousson à la mi-juin à 1 265, dont 441 enfants.

L’appel à l’aide du Premier ministre Shahbaz Sharif a reçu une réponse rapide de la communauté internationale, qui a envoyé des avions chargés de secours. Un avion français transportant des secours a atterri samedi à Islamabad et a été reçu par le ministre des Services nationaux de santé Abdul Qadir Patel.

L’arrivée de cet avion français faisait suite au neuvième vol en provenance des Émirats arabes unis et au premier en provenance d’Ouzbékistan. Ces vols ont été les derniers à atterrir à Islamabad du jour au lendemain.

Patel a déclaré que les secours envoyés par la France comprenaient des médicaments et de grandes pompes d’assèchement pour réduire les niveaux d’eau. Il a ajouté que la France avait également envoyé une équipe de médecins et d’experts.

Le Pakistan a mis en place un centre national d’intervention et de coordination en cas d’inondation pour distribuer l’aide qui arrive parmi la population touchée. Iqbal supervise le centre dirigé par l’armée.

Le ministre a déclaré que les pluies de cette saison de mousson ont frappé la plupart des régions des provinces du Balouchistan et du Sind ainsi que des parties des provinces de Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab. Le territoire du Gilgit-Baltistan a également été touché. Les pluies torrentielles et les crues soudaines qui ont suivi ont causé des dommages massifs aux infrastructures, aux routes, à l’électricité et aux réseaux de communication.

Iqbal a déclaré que le gouvernement travaillait pour ramener la normalité dans le pays dès que possible, mais que le gouvernement pakistanais ne pouvait pas le faire seul.

Le général de division Zafar Iqbal, chef du centre d’intervention en cas d’inondation et sans lien avec le ministre de la Planification, a déclaré lors de la conférence de presse qu’au cours des quatre derniers jours, 29 avions chargés de secours sont arrivés au Pakistan depuis la Turquie, les Émirats arabes unis, la Chine et le Qatar. , Ouzbékistan, Jordanie, Turkménistan et autres pays.

Le porte-parole militaire, le général de division Iftikhar Babar, a déclaré que les sauveteurs soutenus par l’armée poursuivaient les opérations de sauvetage et de secours. Il a déclaré que l’aviation de l’armée, l’armée de l’air et les troupes de la marine utilisaient des bateaux et des hélicoptères pour évacuer les personnes des régions éloignées et acheminer l’aide.

Babar a déclaré que l’armée a établi 147 camps de secours abritant et nourrissant plus de 50 000 personnes déplacées, tandis que 250 camps médicaux ont jusqu’à présent fourni de l’aide à 83 000 personnes.

Les responsables de la santé ont exprimé leur inquiétude quant à la propagation des maladies d’origine hydrique parmi les sans-abri vivant dans des camps de secours et dans des tentes le long des routes.

Le lieutenant-général Akhtar Nawaz, chef de l’autorité de gestion des catastrophes, a déclaré que les régions du pays qui devraient recevoir 15 à 20 % de pluies supplémentaires cette année ont en fait reçu plus de 400 % de plus. Collectivement, le pays a connu 190 % de pluie en plus cette saison de la mousson.

Le commandement central de l’armée américaine a annoncé qu’il enverrait une équipe d’évaluation à Islamabad pour voir quel soutien il pourrait apporter. Les États-Unis ont annoncé plus tôt cette semaine une aide de 30 millions de dollars pour les victimes des inondations.