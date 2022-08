Le Pakistan demande l’aide internationale pour les victimes des inondations

Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a demandé vendredi une aide internationale pour lutter contre les dégâts meurtriers des inondations dans la nation islamique appauvrie.

Sa demande sur Twitter est intervenue au milieu de pluies exceptionnellement fortes qui ont continué à frapper le Pakistan, augmentant le nombre total de morts de la mi-juin à 937.

Sharif a déclaré avoir rencontré des diplomates étrangers dans la capitale, Islamabad, sur les dommages causés par les inondations.

“La pluie continue a causé des ravages dans tout le pays”, a-t-il tweeté, remerciant les autres pays et groupes pour leur soutien. “Ensemble, nous reconstruirons mieux.”

La ministre du changement climatique du pays, Sherry Rehman, a déclaré jeudi à Reuters que 33 millions de personnes ont été touchées par les inondations.

Jeudi, des personnes déplacées transportent des effets personnels alors qu’elles traversent une zone inondée à Jaffarabad. (Zahid Hussain/Associated Press)

Les inondations ont endommagé 170 000 maisons, emporté des routes et détruit près de 150 ponts, selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes. Bien que les eaux de crue se soient retirées dans certaines régions, la situation s’est aggravée dans la province du Sindh, où les secouristes utilisaient des bateaux pour évacuer les personnes bloquées. Des milliers de personnes touchées par les inondations vivaient dans des maisons de fortune et des tentes.

La crise a forcé le gouvernement Sharif à déclarer l’état d’urgence.

Aide de l’ONU allouée

Un communiqué de l’ONU jeudi a indiqué qu’il avait alloué 3 millions de dollars américains aux agences d’aide de l’ONU et à ses partenaires au Pakistan pour répondre aux inondations. “Cela sera utilisé pour la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et les services d’eau et d’assainissement dans les zones touchées par les inondations, en se concentrant sur les plus vulnérables”, a-t-il déclaré.

Les pluies de mousson au Pakistan commencent généralement en juillet. Mais cette année, de fortes averses ont commencé à frapper le pays en juin, provoquant des inondations. Les scientifiques disent que le changement climatique est un facteur majeur derrière les conditions météorologiques exceptionnellement sévères, qui ont rendu la vie misérable pour des millions de personnes.

Selon Reuters, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré jeudi que 184 000 personnes ont été déplacées vers des camps de secours à travers le pays.

Selon Rehman, en ce moment, le véritable défi consistait à sauver des vies et à organiser des tentes et de la nourriture pour les sans-abri.

“Il s’agit d’une catastrophe humanitaire aux proportions épiques, des milliers de personnes sont sans abri, beaucoup sont sans nourriture et des personnes sont bloquées”, a déclaré Rehman. “Nous devons demander non seulement aux provinces et à Islamabad, il est au-delà de la capacité d’une administration ou d’un gouvernement de réhabiliter et même de gérer le sauvetage et les secours.”