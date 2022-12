Le Pakistan demande l’aide de l’ONU alors que l’aide aux survivants des inondations s’épuise

Ce sinistre seuil pourrait survenir dès le 15 janvier, selon Chris Kaye, directeur national du Programme alimentaire mondial. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, a déclaré vendredi qu’il sollicitait le soutien de l’ONU pour collecter des fonds auprès des “donateurs clés, des institutions de développement et du secteur privé” afin de ravitailler l’effort de relance. Kaye a déclaré que sans nouvelle aide, l’épuisement imminent marquerait “une crise très grave devant nous alors que nous entrons en 2023”.

ISLAMABAD – Le ministre pakistanais des Affaires étrangères sollicite l’aide des Nations Unies pour obtenir une aide à long terme pour les survivants d’inondations meurtrières et record avant que les fonds de récupération ne s’épuisent le mois prochain, ont déclaré vendredi des responsables pakistanais.

Le froid hivernal contribue à l’urgence de la crise, a-t-il déclaré. Une partie de l’approvisionnement du Programme alimentaire mondial a récemment été pillée par les victimes des inondations dans une zone ravagée par les eaux du district pakistanais de Khairpur, dans la province méridionale du Sindh, où les inondations ont touché 12 millions de personnes et en ont tué 796.

“Les gens sont désespérés et nous devons les aider”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les autorités pakistanaises tentent de trouver des fonds pour fournir un abri et de la nourriture aux victimes des inondations en hiver. Bhutto Zardari a déclaré vendredi avoir rencontré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le chef de l’organisme international “a réaffirmé le plein soutien et la coopération de l’ONU, à la fois pour le travail de secours humanitaire en cours ainsi que pour le travail de relèvement, de réhabilitation et de reconstruction à long terme” dans les zones touchées par les inondations au Pakistan, a déclaré Bhutto Zardari.