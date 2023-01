Le Pakistan demande de l’aide pour 16 milliards de dollars de reconstruction après une inondation lors d’une conférence de l’ONU

Le Pakistan et les Nations Unies organisent lundi à Genève une grande conférence visant à mobiliser un soutien pour reconstruire le pays après des inondations dévastatrices dans ce qui devrait être un test majeur pour savoir qui paie pour les catastrophes climatiques.

Des pluies record de mousson et la fonte des glaciers en septembre dernier ont déplacé quelque 8 millions de personnes et tué au moins 1 700 personnes dans une catastrophe imputée au changement climatique.

La plupart des eaux se sont maintenant retirées, mais les travaux de reconstruction, estimés à environ 16,3 milliards de dollars, pour reconstruire des millions de maisons et des milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées ne font que commencer et des millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans la pauvreté.

Islamabad, dont la délégation est conduite par le Premier ministre Shehbaz Sharif, présentera un “cadre” de relance lors de la conférence où doivent également s’exprimer le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et le président français Emmanuel Macron.

António Guterres, qui s’est rendu au Pakistan en septembre, a précédemment qualifié la destruction du pays de “carnage climatique”.

« C’est un moment crucial pour la communauté mondiale de se tenir aux côtés du Pakistan et de s’engager dans une reprise résiliente et inclusive après ces inondations dévastatrices », a déclaré Knut Ostby, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement au Pakistan.

Un financement supplémentaire est crucial pour le Pakistan au milieu des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à payer les importations telles que l’énergie et la nourriture et à honorer les obligations de la dette souveraine à l’étranger.

Cependant, il est loin d’être clair d’où proviendra l’argent de la reconstruction, en particulier compte tenu des difficultés à collecter des fonds pour la phase humanitaire d’urgence de la réponse qui est financée à moitié environ, selon les données de l’ONU.

Lors de la réunion de la COP27 en Égypte en novembre, le Pakistan était à l’avant-garde des efforts qui ont conduit à la création d’un fonds « pertes et dommages » pour couvrir la destruction liée au climat pour les pays qui ont moins contribué au réchauffement climatique que les pays riches.

Cependant, on ne sait pas encore si le Pakistan, avec une économie de 350 milliards de dollars, sera éligible pour puiser dans ce futur financement.

Selon les organisateurs, environ 250 personnes sont attendues à l’événement, dont des hauts fonctionnaires, des donateurs privés et des institutions financières internationales.

L’ambassadeur du Pakistan auprès de l’ONU à Genève, Khalil Hashmi, a déclaré qu’Islamabad était prêt à payer environ la moitié de la facture mais espérait le soutien des donateurs pour le reste. « Nous mobiliserons un soutien international par divers moyens », a-t-il déclaré. “Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires.”

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) rencontrera le ministre pakistanais des Finances en marge de la conférence, a déclaré dimanche un porte-parole du prêteur, alors que le Pakistan s’efforce de relancer son programme de sauvetage.

Le FMI n’a pas encore approuvé le déblocage de 1,1 milliard de dollars qui devait initialement être décaissé en novembre de l’année dernière, laissant au Pakistan seulement assez de réserves de change pour couvrir les importations d’un mois.