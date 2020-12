ISLAMABAD (AP) – Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a appelé vendredi les Nations Unies et l’Union européenne à enquêter sur un rapport récent exposant une campagne de désinformation de 15 ans qui, selon Islamabad, était conçue pour servir les intérêts de l’Inde et discréditer le Pakistan. New Delhi a nié les allégations.

Le rapport détaillé a été publié plus tôt cette semaine par EU DisinfoLab, une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles. Les résultats détaillent comment 10 ONG disparues mais accréditées par l’ONU ont été «relancées» afin d’influencer l’UE et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Il a également découvert plus de 750 faux médias locaux utilisés pour répandre la désinformation.

Lors d’une conférence de presse, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a exhorté l’ONU et l’UE à «commencer immédiatement une enquête et la radiation des 10 fausses ONG créées par l’Inde pour calomnier le Pakistan».

« Nous appelons également les Nations Unies à créer des processus qui garantissent que le système international n’est pas manipulé par de telles opérations d’influence », a-t-il déclaré.

Le rapport EU DisinfoLab, intitulé «Indian Chronicles», n’a pas explicitement attribué la campagne au gouvernement indien ou à ses agences de renseignement.

Le rapport indique que l’opération a été menée par le groupe Srivastava, un conglomérat d’affaires qui est entré sous les projecteurs en Inde après avoir organisé une visite dans la région contestée du Cachemire pour des membres d’extrême droite du Parlement européen à la fin de 2019.

Qureshi, cependant, a directement accusé New Delhi de diriger la campagne.

«La portée et l’étendue des opérations de l’Inde contre le Pakistan dans le cadre de leur guerre hybride sont maintenant visibles pour le monde. Le Pakistan prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts », a-t-il déclaré.

A New Delhi, le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Anurag Srivastava, a rejeté le rapport et l’allégation du Pakistan, affirmant que «en tant que démocratie responsable, l’Inde ne pratique pas de campagnes de désinformation».

Les deux rivaux armés nucléaires ont une histoire de relations amères et ont mené trois guerres depuis leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.

L’histoire continue

Le rapport EU DisinfoLab intervient moins d’un mois après que le Pakistan a accusé l’Inde de parrainer le «terrorisme» visant à déstabiliser le pays et à cibler son partenariat économique avec la Chine.

L’Inde a également accusé le Pakistan de parrainer des groupes militants qui ont mené des attaques à l’intérieur de ses frontières ces dernières années.

___

L’écrivain d’Associated Press Ashok Sharma à New Delhi a contribué à ce rapport.