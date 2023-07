Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré mardi que la profanation du Coran constituait une incitation à la haine religieuse à la suite de l’incendie du Coran en Suède le mois dernier.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a débattu d’une motion controversée.

Un immigrant irakien en Suède a brûlé le Coran devant une mosquée de Stockholm le mois dernier, provoquant l’indignation dans le monde musulman et des manifestations dans plusieurs villes pakistanaises.

La motion, présentée par le Pakistan en réponse à l’incident en Suède, demande un rapport du chef des droits de l’ONU sur le sujet et appelle les États à revoir leurs lois et à combler les lacunes qui pourraient « entraver la prévention et la poursuite des actes et la défense des droits religieux ». haine ».

Il a mis en évidence des divisions au sein de l’organe de l’ONU entre l’Occident et un groupe musulman, les membres occidentaux s’inquiétant de ses implications pour la liberté d’expression et des défis posés aux pratiques de longue date en matière de protection des droits de l’homme.

« Nous devons voir clairement ce que c’est : incitation à la haine religieuse, discrimination et tentatives de provoquer la violence », a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto-Zardari au conseil par liaison vidéo, affirmant que de tels actes s’étaient produits sous « la sanction du gouvernement et avec la sentiment d’impunité ».

« Il est important de comprendre le mal profond qu’un acte public et prémédité de profanation du Coran cause aux musulmans. C’est une attaque contre leur foi », a-t-il ajouté.

Ses propos ont été repris par le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, qui a également condamné l’incident en Suède.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a déclaré au conseil de 47 membres que les actes incendiaires contre les musulmans, ainsi que d’autres religions ou minorités, sont « offensants, irresponsables et répréhensibles ».

Mais, a-t-il poursuivi, il s’agissait de « domaines complexes » et il faut veiller à fixer des limites légales à la liberté d’expression, qui pourraient être abusées par les personnes au pouvoir.