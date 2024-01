Le Pakistan condamne la frappe meurtrière de missiles iraniens sur son territoire

Par Paul Adams et Caroline Davies

À Londres et Islamabad

16 janvier 2024 Mis à jour il y a 2 heures

Légende, Des missiles iraniens – vus ici lors d’un exercice d’entraînement – ont frappé le Pakistan, l’Irak et la Syrie ces derniers jours.

L’Iran a lancé une attaque de missiles visant apparemment des bases militantes dans l’ouest du Pakistan, tuant deux enfants, ont indiqué des responsables d’Islamabad.

L’opération visait le groupe militant Jaish al-Adli, que le ministre des Affaires étrangères de Téhéran a qualifié de « groupe terroriste iranien » au Pakistan.

L’attaque a eu lieu au Baloutchistan et intervient après que l’Iran a attaqué des cibles en Irak et en Syrie plus tôt cette semaine.

Les autorités pakistanaises ont déclaré que deux enfants avaient été tués et trois autres blessés.

Islamabad a déclaré que l’attaque était “illégale” et a mis en garde contre de “graves conséquences”.

Cependant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, s’exprimant à Davos, a insisté sur le fait qu’aucun citoyen pakistanais n’avait été visé, uniquement des membres de Jaish al-Adl.

“Nous avons uniquement ciblé les terroristes iraniens sur le sol pakistanais”, a déclaré M. Amir-Abdollahian.

Il a ajouté qu’il avait parlé à son homologue pakistanais et “lui a assuré que nous respections la souveraineté et l’intégrité territoriale du Pakistan et de l’Irak”.

La dernière frappe aérienne intervient à un moment de tensions croissantes au Moyen-Orient, avec une guerre qui fait rage entre Israël et le groupe palestinien Hamas à Gaza.

Téhéran affirme ne pas vouloir s’impliquer dans un conflit plus large. Mais les groupes de ce qu’on appelle « l’Axe de la Résistance », qui comprend les militants Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et divers groupes en Syrie et en Irak, ont mené des attaques contre Israël et ses alliés pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes aériennes contre les Houthis après avoir attaqué des navires commerciaux.

La Chine a exhorté mercredi le Pakistan et l’Iran à faire preuve de « retenue » et à « éviter toute action susceptible de conduire à une escalade des tensions ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a ajouté que Pékin considérait ces deux pays comme des « voisins proches ».

Peut-être piqué par les récentes attaques meurtrières sur son territoire, l’Iran semble déterminé à se venger de ceux qu’il considère comme responsables.

À une époque de tensions régionales accrues, l’Iran tient à faire preuve de force et à démontrer à sa propre population que les actes de violence ne resteront pas impunis.

La frappe de mardi au Pakistan a touché un village de la vaste province frontalière du Baloutchistan, au sud-ouest du pays. Téhéran a déclaré qu’il visait Jaish al-Adl, ou “armée de la justice”, un groupe musulman sunnite baloutche qui a mené des attaques en Iran ainsi que contre les forces gouvernementales pakistanaises.

En décembre dernier, Jaish al-Adl a attaqué un commissariat de police à Rask, une ville proche de la frontière avec le Pakistan.

Il y a deux semaines, l’Iran a subi sa pire attaque intérieure depuis la Révolution islamique, lorsque deux bombes ont tué 84 personnes lors d’une cérémonie à Kerman pour commémorer l’assassinat par les États-Unis du célèbre général iranien des Gardiens de la révolution, Qasem Soleimani.

La frappe contre l’Irak a touché un bâtiment dans la ville d’Erbil, au nord du pays. Quatre civils ont été tués et six blessés dans l’attaque, ont indiqué les autorités locales. Les États-Unis ont condamné l’attaque.

L’Iran a ensuite frappé la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie, qui est le dernier bastion de l’opposition dans le pays et abrite 2,9 millions de personnes déplacées.

Mais frapper son voisin oriental, le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, constitue une escalade dramatique. Le Pakistan a exprimé son indignation, affirmant que l’attaque avait eu lieu “malgré l’existence de plusieurs canaux de communication” entre les pays.

Mercredi, Islamabad a annoncé qu’il avait rappelé son ambassadeur en Iran et que l’ambassadeur iranien ne serait pas autorisé à revenir dans le pays pour le moment.

Le Pakistan et l’Iran entretiennent des relations délicates mais cordiales. Cette attaque a eu lieu le jour même où le Premier ministre pakistanais et le ministre iranien des Affaires étrangères se rencontraient à Davos et alors que les marines iranienne et pakistanaise effectuaient ensemble des exercices militaires dans le Golfe.

Pourtant, les deux pays s’accusent mutuellement d’héberger depuis des années des groupes militants qui mènent des attaques l’un contre l’autre dans leurs zones frontalières.

La sécurité de chaque côté de leur frontière commune, qui s’étend sur environ 900 km (559 miles), est une préoccupation de longue date pour les deux gouvernements.

La frappe iranienne aurait touché le village de Sabz Koh, situé à environ 45 km de la frontière iranienne et à 90 km de la ville la plus proche, Panjgur. Les responsables locaux l’ont décrit comme une zone peu peuplée abritant des tribus baloutches éleveuses de bétail, où la contrebande de marchandises, de drogues et d’armes est monnaie courante.

“Les gens des deux côtés de la frontière se considèrent comme privés des produits de première nécessité, sont victimes de discrimination et exigent une plus grande part de leurs propres ressources”, a déclaré le commentateur en matière de sécurité Zaigham Khan à la BBC.

En Iran, la minorité musulmane sunnite baloutche se plaint de discrimination dans l’État à majorité musulmane chiite, tandis que les groupes séparatistes baloutches poursuivent leur mouvement d’insurrection contre le gouvernement pakistanais.

Jaish al-Adl est le groupe militant sunnite « le plus actif et le plus influent » opérant au Sistan-Baloutchistan, selon le bureau du directeur américain du renseignement national. Il est désigné comme groupe terroriste par Washington et Téhéran.

Un autre commentateur en matière de sécurité au Pakistan, Aamir Rana, a déclaré à la BBC qu’il pensait que la crise diplomatique “prendrait un certain temps à se calmer, mais c’est aussi quelque chose que le Pakistan ne voudrait pas voir s’aggraver”.

Il a déclaré que dans le passé, le Pakistan n’avait pas réagi aux actions de l’Iran le long de la frontière – “mais maintenant la balle est dans le camp de l’Iran, s’il veut agir correctement”.