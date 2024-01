Le Pakistan condamne la frappe meurtrière de missiles iraniens sur son territoire comme une « violation non provoquée »

CNN

—



Pakistan Mardi, l’Iran a fermement condamné une frappe aérienne iranienne à l’intérieur de ses frontières qui a tué deux enfants, la qualifiant de « violation non provoquée de son espace aérien » et mettant en garde contre des représailles.

L’Iran a déclaré avoir utilisé des « frappes de missiles et de drones de précision » pour détruire deux bastions du groupe militant sunnite Jaish al-Adl, connu en Iran sous le nom de Jaish al-Dhulm, dans la région de Koh-e-Sabz, dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, selon L’agence de presse iranienne Tasnim, alignée sur l’État.

L’attaque survient après L’Iran a lancé des missiles dans le nord de l’Irak et de la Syrie lundi, dans le cadre de la dernière escalade des hostilités au Moyen-Orient où la guerre en cours d’Israël à Gaza risque de dégénérer en un conflit régional plus large.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que l’attaque sur son territoire avait tué « deux enfants innocents » et a mis en garde l’Iran contre de « graves conséquences ».

Il a décrit la frappe aérienne comme une « violation non provoquée de son espace aérien par l’Iran… à l’intérieur du territoire pakistanais ».

“Il est encore plus préoccupant que cet acte illégal ait eu lieu malgré l’existence de plusieurs canaux de communication entre le Pakistan et l’Iran”, a indiqué le ministère.

À la suite de cette frappe, le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, a déposé une « vive protestation » auprès d’un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran, la capitale iranienne, et a fait appel au chargé d’affaires iranien, affirmant que « la responsabilité des conséquences incombera clairement à l’Iran ». »

Le groupe militant Jaish al-Adl a déclaré mardi soir que les Gardiens de la révolution iraniens avaient utilisé six drones d’attaque et plusieurs roquettes pour détruire deux maisons où vivaient les enfants et les épouses de ses combattants.

Les autorités de la province du Baloutchistan ont déclaré à CNN que deux filles étaient mortes et qu’au moins quatre personnes avaient été blessées. Les filles, âgées de huit et 12 ans, ont été tuées mardi soir dans des maisons endommagées lors de l’attaque du village de Koh-e-Sabz à Kulag, à environ 60 kilomètres (37 miles) du district de Panjgur, selon le député du district. commissaire Mumtaz Khetran.

Khetran a également déclaré qu’une mosquée proche des maisons avait été prise pour cible et touchée lors des frappes.

Koh-e-Sabz – à environ 50 kilomètres (31 miles) de la frontière pakistanaise avec l’Iran – est connue pour être la maison de l’ancien commandant en second de Jaish-ul-Adl, le mollah Hashim, tué lors d’affrontements avec les forces iraniennes à Sarawan. , une région iranienne adjacente à Panjgur, en 2018.

Le mois dernier, l’Iran a accusé les militants de Jaish al-Adl d’avoir pris d’assaut un commissariat de police dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, entraînant la mort de 11 policiers iraniens, selon Tasnim.

Jaish al-Adl, ou Armée de la Justice, est un groupe militant séparatiste qui opère des deux côtés de la frontière et qui a déjà revendiqué la responsabilité d’attaques contre des cibles iraniennes. Son objectif déclaré est l’indépendance de la province iranienne du Sistan-Baloutchistan.

Les frappes au Pakistan ont eu lieu un jour après celles de l’Iran. Gardiens de la révolution a lancé des missiles balistiques, ciblant ce qu’il prétend être une base d’espionnage de l’agence de renseignement israélienne Mossad à Erbil, dans le nord de l’Irak, et des « groupes terroristes anti-iraniens » en Syrie.

L’Iran a déclaré que les frappes en Irak étaient une réponse à ce qu’il a qualifié d’attaques israéliennes qui ont tué des commandants des Gardiens de la révolution iraniens, et a affirmé que des cibles en Syrie étaient impliquées dans les récentes attaques. double bombardement dans la ville de Kerman lors d’une cérémonie commémorative en l’honneur du commandant de la Force Qods, Qasem Soleimani, qui a fait de nombreux morts et blessés.

Il a défendu les frappes comme une opération « précise et ciblée » visant à dissuader les menaces à la sécurité, a déclaré mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, dans un communiqué.

Les attaques de l’Iran vont aggraver susciter des craintes que la guerre d’Israël à Gaza pourrait s’étendre guerre à grande échelle au Moyen-Orient avec de graves conséquences humanitaires, politiques et économiques.

Les attaques en Irak et en Syrie ont été condamnées par les États-Unis comme étant « imprudentes » et imprécises, tandis que les Nations Unies ont déclaré que « les problèmes de sécurité doivent être résolus par le dialogue et non par des frappes ».

L’Irak a déclaré avoir déposé mardi une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’ONU. Le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein a déclaré qu’aucun centre affilié au Mossad n’opérait à Erbil, dans la région semi-autonome du Kurdistan.

Les bombardements incessants d’Israël sur Gaza en réponse aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre ont tué plus de 24 000 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, et provoqué une dévastation généralisée, alors que les civils vivent sous la menace de mort imminente – soit par une frappe aérienne, soit par la famine, soit par une maladie.

Le conflit a intensifié les hostilités dans toute la région, avec les alliés et mandataires de l’Iran – le ce qu’on appelle l’axe de résistance – lancer des attaques contre les forces israéliennes et ses alliés.

Mardi, l’armée américaine lancé de nouvelles grèves contre des cibles Houthis au Yémen, ciblant des missiles balistiques antinavires contrôlés par le groupe rebelle soutenu par l’Iran, a déclaré un responsable de la défense à CNN.

Quelques heures plus tard, les Houthis ont lancé un missile sur les voies de navigation internationales dans le sud de la mer Rouge, touchant le M/V Zografia, un vraquier battant pavillon maltais, a indiqué le responsable.

Ces frappes constituent au moins la troisième série d’attaques lancées par l’armée américaine contre les infrastructures des Houthis depuis jeudi dernier, lorsque les Américains et les Britanniques ont mené une opération conjointe visant les nœuds de commandement et de contrôle et les dépôts d’armes utilisés par les Houthis pour lancer des missiles et des drones. attaques contre la navigation commerciale dans la mer Rouge.

Les troupes américaines en Irak et en Syrie ont également tomber à plusieurs reprises sous la roquette et les attaques de drones des mandataires de Téhéran. La semaine dernière, les États-Unis ont mené une grève à Bagdad qui a tué un dirigeant d’un groupe mandataire soutenu par l’Iran et que Washington accusait d’être responsable des attaques contre le personnel américain dans la région.

Et les combats se sont intensifiés entre Israël et le puissant groupe Hezbollah soutenu par l’Iran, de l’autre côté de la frontière libanaise. Dimanche, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s’est engagé à poursuivre les affrontements avec les forces israéliennes à la frontière libanaise jusqu’à la fin de l’offensive israélienne à Gaza.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.