Le Pakistan cherche un renflouement en espèces alors que ses difficultés financières s’aggravent après les troubles politiques et les inondations dévastatrices | Nouvelles du monde

Le Pakistan est en pourparlers pour débloquer 1,1 milliard de dollars (890 millions de livres sterling) de liquidités du Fonds monétaire international (FMI) pour aider à atténuer sa crise financière.

Les difficultés économiques du Pakistan sont l’aboutissement d’années de troubles politiques, d’une crise financière et les inondations catastrophiques de l’année dernièreses réserves ne pouvant couvrir que trois semaines – au lieu des trois mois requis.

L’inflation devrait également se situer autour de 24% à 26%, selon le ministère des Finances du pays, et la monnaie a été dévaluée par rapport au dollar.

Lire la suite:

Attaque d’une mosquée au Pakistan : Au moins 100 morts dans un attentat-suicide – alors que le commandant militant tente de revendiquer la responsabilité

Le Pakistan se retrouve sans électricité après l’échec d’une mesure d’économie d’énergie

La délégation du FMI encouragera le gouvernement pakistanais à mettre en œuvre des mesures audacieuses de réduction des coûts pour l’aider à combler son déficit financier, le chef de mission Nathan Porter déclarant : “Vous n’avez pas d’autre option”.

En 2019, le Pakistan a obtenu un renflouement de 6 milliards de dollars (4,9 milliards de livres sterling) du FMI. Il a obtenu 1 milliard de dollars supplémentaires (811 millions de livres sterling) l’année dernière pour aider à surmonter les inondations dévastatrices, mais en novembre, le FMI a suspendu les paiements, affirmant que le gouvernement n’avait pas progressé dans son assainissement budgétaire.

En réponse, Ishaq Dar, le ministre des Finances du pays, a déclaré au FMI qu’il avait fait des efforts pour maîtriser la crise, notamment en augmentant les taxes sur l’essence et le gaz naturel et en augmentant les prix de l’électricité.

S’il est libéré, l’argent du FMI servirait à payer sa dette extérieure à hauteur de 8 milliards de dollars, qui doit être payée d’ici la fin juin.

Arriérés dans les ports, usines fermées et pannes d’électricité

Le gouvernement a cessé d’émettre des lignes de crédit, provoquant un arriéré de porte-conteneurs au port de Karachi, tandis que l’industrie a été malmenée par la dévaluation de la monnaie et le blocage des importations.

Les investissements nationaux se sont taris, les usines textiles fermant partiellement en raison de la demande, et les projets de construction ont été retardés en raison du manque d’investissements.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:36

Les communautés fuient les inondations



Il y a également eu de graves pénuries d’énergie, qui ont entravé l’activité économique restante, tandis que les entreprises qui produisent et fournissent de l’énergie luttent contre les coûts élevés du carburant et coupent le réseau électrique pour économiser de l’argent.

La semaine dernière, le pays de 243 millions d’habitants a été plongé dans l’obscurité après une panne majeure du réseau électrique national, qui a duré plusieurs heures – l’impact s’est fait sentir sur les écoles, les hôpitaux, les entreprises et l’industrie, entravant davantage l’activité économique.

L’économie du pays est chancelante depuis de nombreuses années, les inondations de 2022 la poussant à bout.

Les inondations au Pakistan ont touché un tiers du pays et anéanti des millions d’hectares de cultures. Près de 2 000 personnes ont été tuées et environ 33 millions de personnes ont été déplacées, les dommages coûtant environ 40 milliards de dollars (32,4 milliards de livres sterling).

Les gouvernements successifs ont été accusés de faire peu d’efforts pour élargir le filet fiscal et augmenter les sources de revenus, tandis que les prêts d’alliés tels que la Chine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont maintenu son économie à flot.

Image:

Les taxes sur les carburants ont été augmentées. Photo de fichier : Reuters



Certains blâment l’ancien Premier ministre Imran Khan

L’ancien Premier ministre Imran Khan et son gouvernement ont été accusés d’avoir contribué à la crise immédiate. Un an après son entrée en fonction, le déficit budgétaire a atteint un niveau record de 25,3 milliards de dollars (20,5 milliards de livres sterling) et au moment où il a été évincé au début de l’année dernière, l’inflation était supérieure à 12%.

M. Khan a retardé l’approche du FMI, bien que les économistes le recommandent, affirmant qu’il veut éviter la pratique consistant à approcher des entités étrangères avec un “bol de mendiant”.

Cependant, son gouvernement n’a pas été en mesure de supporter les coûts d’une multitude de programmes de protection sociale qu’il a mis en place – bien que cela ait contribué à sa popularité.

La réticence de son gouvernement à augmenter les coûts du carburant, même au début de 2022 lorsque les taux internationaux du brut avaient franchi la barre des 100 dollars en raison de la guerre en Ukraine, signifiait que le Trésor public perdait de précieux dollars.

Le Pakistan suit-il le même chemin que le Sri Lanka ?

Il y a une comparaison entre ce qui se passe au Pakistan et l’effondrement de l’économie sri-lankaise l’année dernière.

Mais cela est peu probable, car près de la moitié de la dette extérieure du Sri Lanka était due à des créanciers privés alors que pour le Pakistan, cela ne représente qu’environ 8 % de ce qu’il doit.

Les paiements de prêts bilatéraux importants du Pakistan sont destinés à des pays amis comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Chine, qui seront reconduits.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Le gouvernement actuel commençant à mettre en œuvre des changements qui satisferaient le FMI et le déblocage de la tranche de 1,1 milliard de dollars, cela ouvrira la voie au déblocage du prêt et à d’autres aides bilatérales.

Mais plus important encore, le Pakistan est une nation nucléaire et un pays géostratégique, et ses alliés, et le monde, empêcheraient son économie de s’effondrer.