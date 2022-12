Le Pakistan blâme l’Inde pour l’attentat de 2021 près du domicile d’un militant

Rana Sanaullah Khan a déclaré lors d’une conférence de presse que plusieurs suspects pakistanais avaient été arrêtés, poursuivis et condamnés par les tribunaux pakistanais ces derniers mois pour leurs liens avec l’attentat de juin 2021, qui a tué trois personnes. L’explosion s’est produite près de la maison de Hafiz Saeed, qui est le fondateur du groupe interdit Lashkar-e-Taiba.

Saeed avait été désigné terroriste par le ministère américain de la Justice après l’attentat de 2008 et sa tête avait une prime de 10 millions de dollars. Le Lashkar-e-Taiba de Saeed a été actif pendant des années principalement dans la région himalayenne contestée du Cachemire, qui est divisée entre le Pakistan et l’Inde et est revendiquée par les deux dans son intégralité.