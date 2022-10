Le Pakistan bat le Bangladesh par Seven Wickets lors de la tri-série néo-zélandaise

CHRISTCHURCH, Nouvelle-Zélande: Mohammad Rizwan et le capitaine Babar Azam ont partagé un partenariat d’ouverture de 101 points alors que le Pakistan a devancé le Bangladesh de sept guichets avec un ballon restant jeudi lors de la tri-série de cricket Twenty20 de Nouvelle-Zélande.

Babar a fait 55 et Rizwan est allé à 68 pour aider le Pakistan à dépasser le total de 173-6 du Bangladesh. Le Pakistan a perdu le guichet de Babar et un autre au 13e et a dû compter sur Mohammad Nawaz, qui a frappé un 45 invaincu sur 20 balles pour clôturer la victoire.

Il y a eu une lueur d’inquiétude lorsque Rizwan a percé dans les profondeurs du 19e, le Pakistan ayant besoin de neuf balles sur sept. Au début de la dernière manche, il avait besoin de huit balles sur six, mais avec sept guichets en main et Nawaz toujours dans l’enceinte, le Pakistan était aux commandes.

Asif Ali a pris un simple strié de la première balle et Nawaz a joué un coup de tennis aérien de la deuxième balle pour deux. Nawaz a continué à trouver des lacunes sur le terrain pendant deux points jusqu’à ce qu’un point de quatre derrière par Nawaz à partir de la cinquième balle du plus ait remporté la victoire.

“Je pense que si vous donnez une chance aux quilleurs du Bangladesh, ils ne facilitent pas les choses car ils jouent très bien”, a déclaré Rizwan. « Vous devez respecter votre plan car poursuivre une cible est toujours difficile et vous devez garder les guichets en main.

«Je donnerais crédit à Nawaz pour la façon dont il a frappé sur ce guichet. Si vous me demandez honnêtement, les quilleurs du Bangladesh ont extrêmement bien joué, mais les manches de Nawaz ont été le moment qui a changé tout le match.

Le match était le dernier du tournoi à la ronde de la tri-série et est intervenu après que les finalistes du tournoi aient déjà été déterminés. Le Pakistan et la Nouvelle-Zélande s’affronteront en finale vendredi.

Le Bangladesh a terminé le tournoi sans victoire, mais a tout de même pris de l’élan avant la Coupe du monde Twenty20 en Australie plus tard ce mois-ci. Le total de l’équipe jeudi était son meilleur du tournoi et son troisième meilleur contre le Pakistan dans un T20 international.

Litton Das en a fait 69 et le capitaine Shakib Al Hasan 68 pour fournir 137 points sur un total de 173-6 pour le Bangladesh. Leurs courses provenaient de seulement 84 balles.

“Je pense que nous avons joué notre meilleur cricket aujourd’hui”, a déclaré Shakib. «Nous aurions pu marquer peut-être quelques points de plus dans le dernier over. L’impression qu’on voulait tirer de cette série, on l’a eue, donc c’est à nous de nous exprimer et de faire quelque chose de bien pour le pays.

“Je pense que d’un point de vue de la direction, nous sommes maintenant très clairs sur l’équipe qui jouera la Coupe du monde, ce que nous recherchions exactement.”

