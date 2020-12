Le Pakistan a délivré des permis spéciaux au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et à deux autres membres de la famille royale pour chasser les escaliers houbara protégés au niveau international pendant la saison de chasse 2020-2021, a annoncé vendredi un rapport de presse.

Des sources ont déclaré que les deux autres chasseurs sont des gouverneurs et que l’un d’eux est un défaillant car il n’a pas payé l’argent de la chasse de l’année dernière.

Les chasseurs s’étaient vu attribuer des zones de chasse spécifiques dans deux provinces: le Baloutchistan et le Pendjab, a rapporté Dawn.

Ils ont déclaré que si le département d’État était censé respecter le protocole et la hiérarchie officielle, le nom de la personne la plus puissante et du « vrai » dirigeant d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, est au bas des chasseurs. envoyé en Arabie saoudite est mentionné. Ambassade à Islamabad.

L’outarde houbara est originaire de la région la plus froide de l’Asie centrale. Il se déplace vers le sud chaque année pour passer ses hivers dans un environnement relativement plus chaud au Pakistan.

Les chasseurs arabes ont été spécialement invités par le gouvernement pakistanais à les chasser.

En raison de sa population en déclin, la houbara est non seulement protégée par divers traités internationaux de conservation, mais également protégée par les lois de conservation locales. Les Pakistanais ne sont pas autorisés à le chasser.

Les sources ont déclaré au journal que, alors qu’il était dans l’opposition, l’ancien Premier ministre Imran Khan avait critiqué le gouvernement fédéral d’alors pour avoir délivré des permis de chasse pour la houbara et pour ne pas avoir permis la chasse à la houbara à Khyber Pakhtunkhwa, où son téhéran pakistanais -i-Insaf a statué. , mais a maintenant délivré les permis aux chasseurs d’Arabie saoudite.

Les sources ont déclaré que les permis de chasse délivrés par le chef adjoint du protocole (P&I) du département d’État le 16 octobre ont été remis à l’ambassade saoudienne pour être envoyés aux chasseurs.