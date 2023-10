Le Pakistan assiégé rencontre l’ennemi juré de la Coupe du monde de cricket ICC Australie | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Le Pakistan a une montagne proverbiale à gravir avant son match crucial de la Coupe du monde de cricket ICC contre l’Australie alors qu’il lutte contre une infection virale qui a saisi plusieurs membres de l’équipe et cherche à se relever après une autre grosse défaite contre son rival indien.

Babar Azam et ses hommes affronteront vendredi l’Australie, quintuple champion, avec le lanceur vedette Shaheen Shah Afridi en difficulté pour la forme et le frappeur d’ouverture Abdullah Shafique affaibli par la fièvre.

Shafique et Afridi ont rejoint l’équipe mercredi à l’entraînement au stade Chinnaswamy de Bengaluru et sont disponibles pour la sélection, mais des questions demeurent sur la forme des champions de 1992 avant leur quatrième match du tournoi.

Le Pakistan a remporté ses deux premiers matches dans un style contrasté, mais a subi une défaite de sept guichets dans l’immense stade Narendra Modi d’Ahmedabad la semaine dernière, où il a été soumis au comportement hostile de la foule partisane.

Le Pakistan Cricket Board a déposé une plainte auprès du Conseil international de cricket pour « conduite inappropriée » envers ses joueurs pendant le match.

Azam a été hué lors du tirage au sort tandis qu’une vidéo sur les réseaux sociaux semblait montrer plusieurs joueurs pakistanais, dont Mohammad Rizwan, maltraités par des supporters indiens.

Le Pakistan Cricket Board (PCB) a déposé une autre protestation officielle auprès de la CPI concernant les retards dans les visas pour les journalistes pakistanais et l’absence de politique de visa pour les supporters pakistanais pour la Coupe du monde 2023 en cours. Le PCB a également déposé une plainte pour conduite inappropriée… – Médias PCB (@TheRealPCBMedia) 17 octobre 2023

L’équipe est maintenant de retour dans le sud de l’Inde, où elle disputera ses sept matches restants et espère obtenir un soutien similaire à ses deux victoires à Hyderabad.

La foule d’Hyderabad a applaudi lorsque Shafique et Rizwan ont marqué des siècles lors de la course record du Pakistan de 345-4 contre le Sri Lanka.

« Gagner ou perdre fait partie du jeu », a déclaré Rizwan, qui a marqué 248 points en trois manches.

« Nous avons perdu contre l’Inde, mais si vous voyez, nous avons également gagné deux matches. Nous devons faire correspondre nos compétences avec notre conscience du jeu… nous ne pouvons pas dire que nous sommes en retard sur le monde.

Le bowling pakistanais « manque de discipline »

Azam, le frappeur numéro un du cricket international d’une journée (ODI), n’a pas encore pris son élan dans le tournoi. Mais plus que les frappeurs, ce sont les quilleurs qui n’ont pas encore trouvé de rythme contre de bonnes équipes de frappeurs.

Afridi a eu du mal à décrocher les premiers guichets, tandis que Haris Rauf et Hasan Ali se sont produits par patchs. Les fileurs Shadab Khan et Mohammad Nawaz ont eu du mal à donner des percées au Pakistan dans les intermédiaires.

La légende pakistanaise Waqar Younis a conseillé à Afridi d’apprendre du couturier indien Jasprit Bumrah s’il veut avoir un impact lors de la Coupe du monde.

Afridi a du mal avec son rythme et sa forme physique et n’a pas été impressionnant lors des trois matchs de la Coupe du monde où ses quatre guichets ont coûté 139 points.

« Je ne sais pas s’il y a un problème avec sa forme physique », a déclaré Waqar après la défaite contre l’Inde.

«Le chaînon manquant dans son bowling est la discipline et il en a fini avec ses tentatives d’obtenir des guichets.

« Quand vous faites la même chose encore et encore, comme Shaheen joue au bowling pour faire avancer son yorker, alors les batteurs le savent et ils sont prêts pour cela. »

Waqar a déclaré que le bowling pakistanais « manque de discipline » lors de la Coupe du monde où trois matchs ont donné lieu à deux victoires et une défaite.

Mais Rizwan a soutenu ses quilleurs pour qu’ils réussissent.

« Tout le monde dit que nous sommes imprévisibles, mais je crois que nous avons les meilleurs quilleurs du monde », a déclaré Rizwan.

Face à la résurgence de l’Australie

Le Pakistan et l’Australie se sont rencontrés à 10 reprises et, même si le Pakistan a remporté quatre matches, les défaites infligées par l’Australie ont été importantes et lourdes de conséquences.

L’Australie a commencé sa résurgence dans le tournoi en regroupant le Pakistan pour 132 lors de la finale de la Coupe du monde de cricket 1999 au Lord’s Cricket Ground. Ils ont poursuivi la cible en 29,5 overs pour la perte de deux guichets.

Ils ont également battu le Pakistan lors du tournoi de 2015 en route pour remporter le titre à domicile et en 2019 encore une fois, leur sixième victoire en Coupe du monde de cricket contre l’équipe en vert.

L’Australie cherchera à s’appuyer sur sa première victoire du tournoi.

Mais pour remettre l’Australie fermement dans la course, elle a besoin que les frappeurs de premier ordre établis se lancent, avec David Warner et Steven Smith assumant plus de responsabilités.

Warner a des scores de 41, 13 et 11 en trois matchs tandis que Smith en a marqué 65 en trois coups, dont un canard contre le Sri Lanka.

Le capitaine australien Pat Cummins n’a réussi à obtenir qu’un seul guichet lors des deux premiers matches, ce qui a incité l’ancien skipper Michael Clarke à prédire à la radio nationale que Cummins était sur le point de s’asseoir sur le banc lors du match contre le Sri Lanka.

Mais le capitaine a répondu en remportant deux guichets vitaux contre le Sri Lanka avant qu’Adam Zampa ne propulse l’équipe vers une victoire de cinq guichets.

Le Pakistan n’a traditionnellement pas bien géré les meneurs australiens et a lutté contre le meilleur quilleur indien Bumrah.

Azam a admis que ses frappeurs de niveau intermédiaire l’avaient laissé tomber contre l’Inde.

« Au début, nous visions 280 ou 290 mais l’effondrement nous a coûté cher, donc notre total n’est pas bon », a-t-il déclaré.

L’ouvreur blessé et en disgrâce, Fakhar Zaman, est de retour en lice pour vendredi, alors que le Pakistan cherche à surmonter ses lents départs au bâton.

Rizwan a déclaré que son équipe attendait avec impatience le défi australien.

« Nous n’avons pas perdu le moral après une seule défaite. »