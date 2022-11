Le Pakistan arrête un sénateur pour ses commentaires sur le chef de l’armée

ISLAMABAD (AP) – La police fédérale du Pakistan a arrêté un sénateur pour des commentaires critiques à l’égard de hauts officiers militaires, ont déclaré dimanche des collègues de son parti politique Tehreek-e-Insaf. C’était la deuxième fois qu’il était placé en garde à vue en autant de mois.

Azam Khan Swati, un haut responsable du parti de l’ancien Premier ministre Imran Khan qui représente la province de Khyber Pakhtunkhwa, a été récupéré tôt dimanche à sa résidence dans une banlieue d’Islamabad quelques heures après avoir pris la parole lors d’un rassemblement dirigé par Imran Khan dans la ville de garnison de Rawalpindi. .

Swati a été accusé de diffamation et a comparu dimanche devant un juge qui a autorisé l’Agence fédérale d’enquête à interroger le sénateur pendant deux jours. Il était détenu dans un établissement à Islamabad.

L’ancienne ministre des droits de l’homme, Shireen Mazari, a déclaré qu’une équipe de responsables de la FIA avait arrêté Swati après avoir pressé le chef de l’armée sortant sur les détails de ses avoirs financiers.

« Il semble que la liberté d’expression au Pakistan soit aujourd’hui réservée à l’État puissant, que ce soit lors d’une conférence de presse, d’un discours public, d’un communiqué de presse ou sur les réseaux sociaux. Pour les autres, y compris les parlementaires, ce droit est nié », a déclaré Mazari.

Les autorités fédérales n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

La Federal Investigation Agency, dont le siège est dans la capitale Islamabad, est une agence de contrôle des frontières, d’enquêtes criminelles, de contre-espionnage et de sécurité sous le contrôle du secrétaire à l’Intérieur, selon son site Internet.

Swati avait été arrêté en octobre pour avoir utilisé un langage « odieux et intimidant » pour critiquer le chef de l’armée, le général Qamer Javed Bajwa, les institutions de l’État et d’autres responsables gouvernementaux. Lors d’une comparution devant le tribunal à l’époque, il a allégué qu’il avait été déshabillé et torturé. Un tribunal l’a libéré sous caution quelques jours après son arrestation.

Dans son bref discours lors du rassemblement de Rawalpindi samedi, Swati a mis Bajwa au défi de dire à la nation avant de quitter son poste quels atouts il a accumulés en servant et comment. “Je suis un citoyen pakistanais qui vous demande et je continuerai à vous demander jusqu’à ce que j’obtienne la réponse”, a-t-il déclaré.

La veille, le sénateur avait utilisé un langage grossier en faisant référence au chef de l’armée sortant et à d’autres officiers supérieurs de l’armée sur les réseaux sociaux.

Khan, l’ancien Premier ministre, s’est dit choqué par l’arrestation de Swati et a déclaré que les Pakistanais devraient élever la voix contre ce qu’il a appelé le fascisme d’État. “Je suis choqué et consterné de la rapidité avec laquelle nous descendons vers une république bananière, plutôt un État fasciste”, a-t-il déclaré.

L’aile médiatique de l’armée a publié une déclaration critiquant ce qu’elle a appelé la propagande sur les réseaux sociaux concernant les actifs de Bajwa. Il a déclaré que certains groupes avaient publié des détails trompeurs, exagérés ou fabriqués sur ses finances et celles de sa famille.

Zarar Khan, L’Associated Press