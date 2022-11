Le Pakistan arrête un sénateur pour ses commentaires sur le chef de l’armée

Swati a été accusé de diffamation et a comparu dimanche devant un juge qui a autorisé l’Agence fédérale d’enquête à interroger le sénateur pendant deux jours. Il était détenu dans un établissement à Islamabad.

La Federal Investigation Agency, dont le siège est dans la capitale Islamabad, est une agence de contrôle des frontières, d’enquêtes criminelles, de contre-espionnage et de sécurité sous le contrôle du secrétaire à l’Intérieur, selon son site Internet.

Swati avait été arrêté en octobre pour avoir utilisé un langage « odieux et intimidant » pour critiquer le chef de l’armée, le général Qamer Javed Bajwa, les institutions de l’État et d’autres responsables gouvernementaux. Lors d’une comparution devant le tribunal à l’époque, il a allégué qu’il avait été déshabillé et torturé. Un tribunal l’a libéré sous caution quelques jours après son arrestation.