Le Pakistan arrête un proche collaborateur de l’ex-Premier ministre Khan pour trahison

Gill dans ses remarques de lundi a laissé entendre que les soldats jusqu’aux officiers de niveau brigadier sont des partisans de Khan et que seuls quelques généraux s’opposent à Khan et à son parti. Le régulateur des médias du Pakistan a suspendu les opérations d’ARY TV pour avoir diffusé les remarques de Gill. L’autorité de régulation des médias du Pakistan, dans un avis adressé à l’ARY, lui a demandé une explication pour la diffusion de “contenus haineux, séditieux et malveillants”. ARY TV est largement connue pour être un partisan de Khan et un critique de la puissante armée du pays ainsi que du gouvernement du Premier ministre Sharif depuis que le gouvernement de Khan a été renversé.