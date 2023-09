Le Pakistan arrête un présentateur de télévision dissident

Des agents de sécurité pakistanais ont arrêté un présentateur de télévision basé à Islamabad, connu pour ses critiques à l’égard des autorités et accusé de diffusion de faux contenus sur les institutions de l’État sur les réseaux sociaux, ont annoncé vendredi sa chaîne d’information et sa famille.

Khalid Jamil a été arrêté jeudi soir par l’Agence fédérale d’enquête, a annoncé sa chaîne de télévision ABN sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La famille de Jamil a confirmé l’arrestation, affirmant qu’il avait été arrêté lors d’une descente nocturne à son domicile dans la capitale, Islamabad. Une photo de Jamil circulant sur les réseaux sociaux le montre brandissant une pancarte avec son numéro de dossier, apparemment en garde à vue.

Plus tard vendredi, un tribunal d’Islamabad a donné son feu vert à l’agence pour détenir Jamil pour interrogatoire pendant deux jours.

Cette arrestation a suscité la condamnation de la communauté des journalistes du pays. Le Pakistan est depuis longtemps un pays dangereux pour les journalistes. En 2020, il s’est classé neuvième dans l’indice annuel d’impunité mondiale du Comité pour la protection des journalistes, qui évalue les pays où les journalistes sont régulièrement harcelés et tués et où les agresseurs sont généralement libérés.

Ces dernières années, les militants et les journalistes ont été de plus en plus la cible d’attaques de la part du gouvernement et des services de sécurité, limitant ainsi l’espace de critique et de dissidence. Les critiques adressées à l’armée peuvent entraîner des menaces, des intimidations, des accusations de sédition et, dans certains cas, des arrestations sans avertissement.