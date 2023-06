Le Pakistan arrête des suspects de trafic d’êtres humains après la tragédie d’un bateau de migrants

Comme ça arrive6:16« Cela aurait pu être évité », déclare un défenseur des réfugiés à propos de la tragédie d’un bateau de migrants

Au moins 79 personnes sont mortes et d’autres sont portées disparues au large des côtes du sud de la Grèce après qu’un bateau de pêche transportant des migrants a chaviré et coulé. Efi Latsoudi de Refugee Support Aegean dit à Nil Köksal, hôte de As It Happens, que des tragédies comme celle-ci sont tout à fait évitables.