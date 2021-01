Les chaînes numériques de Doordarshan (DD) et All India Radio (AIR) de Prasar Bharati ont enregistré une croissance numérique de plus de 100% en 2020, car elles ont atteint plus d’un milliard de vues et plus de six milliards de minutes de visionnage tout au long de l’année.

Le plus important à propos de cette croissance significative est que DD et AIR ont gagné en popularité au Pakistan en 2020. Après l’Inde, l’audience numérique maximale était du Pakistan, suivie des États-Unis.

Selon le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion, plus de 2,5 millions d’utilisateurs ont rejoint l’application NewsOnAir, l’application officielle Prasar Bharati, en 2020. Outre DD National et DD News, les 10 principales chaînes numériques de Prasar Bharati incluent les actualités marathi de DD Sahyadri , Programmation Kannada sur DD Chandna, Bangla Samachar de DD Bangla et programmation Telugu sur DD Saptagiri.

L’interaction du Premier ministre Narendra Modi avec les écoliers était la vidéo numérique la plus populaire du DD en 2020.

En dehors de cela, le Republic Day Parade 2020, les archives nationales DD et une vidéo rare de Shakuntala Devi figuraient également parmi les vidéos numériques les plus populaires.

La chaîne YouTube de Mann Ki Baat et le compte Twitter ont connu une croissance rapide en 2020, avec plus de 67000 abonnés sur le compte Twitter de la mise à jour de Mann Ki Baat.

Environ 1 500 émissions radiophoniques dans diverses langues indiennes sont disponibles sur le réseau DD-AIR, qui sont actuellement numérisées et téléchargées sur les chaînes YouTube.