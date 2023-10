Le Pakistan annonce une vaste répression contre ses migrants illégaux, dont 1,7 million d’Afghans

Environ 1,7 million de migrants afghans illégaux ont été avertis de quitter le Pakistan.

Le gouvernement du Pakistan a annoncé une répression majeure contre ses migrants illégaux et commencera à arrêter et à expulser les étrangers sans papiers en septembre.

Il y a plusieurs décennies, le Pakistan est devenu l’une des plus grandes populations de réfugiés au monde lorsque les Afghans ont fui leur pays pendant l’occupation soviétique de 1979 à 1989.

Le gouvernement pakistanais a annoncé mardi une répression majeure contre les migrants illégaux dans le pays, affirmant qu’il les expulserait à partir du mois prochain et alarmant les étrangers sans papiers, parmi lesquels environ 1,7 million d’Afghans.

Le ministre de l’Intérieur par intérim du pays, Sarfraz Bugti, a déclaré que la répression ne visait pas les Afghans et s’appliquerait à toutes les nationalités, même si la grande majorité des migrants dans le pays sont des Afghans.

La campagne intervient dans un contexte de relations tendues entre le Pakistan et l’Afghanistan voisin dirigé par les talibans, suite à ce que le gouvernement pakistanais considère comme des attaques au Pakistan perpétrées par des militants alliés des talibans qui traversent la frontière commune de 1 622 milles et trouvent refuge en Afghanistan. .

Les talibans rejettent la responsabilité du Pakistan pour la fermeture des frontières et l’escalade des tensions

Bugti a déclaré que tous les migrants clandestins au Pakistan devraient retourner volontairement dans leur pays avant la fin octobre pour éviter les arrestations massives et les expulsions forcées. Il a ajouté que le gouvernement prévoyait de confisquer les biens et les avoirs des migrants illégaux et qu’il mettrait en place une ligne téléphonique spéciale pour offrir des récompenses aux membres du public qui dénonceraient ces migrants aux autorités.

« Toute personne vivant illégalement dans le pays doit y retourner », a-t-il déclaré.

Zabihullah Mujahid, porte-parole en chef du gouvernement taliban, a déclaré mercredi que les projets du Pakistan étaient « inacceptables » et qu’il devrait les reconsidérer.

« Les réfugiés afghans ne sont pas impliqués dans les problèmes de sécurité du Pakistan. Tant qu’ils quittent le Pakistan volontairement, ce pays devrait les tolérer », a déclaré Mujahid sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Bien que la police pakistanaise ait régulièrement arrêté et expulsé des Afghans entrés clandestinement dans le pays sans papiers valides ces dernières années, c’est la première fois que le gouvernement annonce une répression aussi importante contre l’immigration clandestine.

Il était inhabituel qu’un changement aussi important dans la politique d’immigration se produise sous un gouvernement intérimaire, dont l’objectif est de faire avancer le pays pendant les périodes intérimaires entre la fin d’un quinquennat de l’Assemblée nationale et les élections. Le Premier ministre intérimaire Anwaarul-Haq-Kakar a pris le pouvoir en août et est censé gouverner jusqu’aux élections prévues fin janvier.

Un communiqué du gouvernement indique que la nouvelle politique migratoire a été approuvée mardi lors d’une réunion de haut niveau entre les dirigeants politiques du Pakistan et la puissante armée du pays.

Fazal Rehman, un vendeur de fruits afghan de 57 ans de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, a déclaré qu’il était arrivé au Pakistan il y a 30 ans et que ses enfants n’étaient jamais allés en Afghanistan. Il a déclaré qu’il n’avait jamais ressenti le besoin de s’enregistrer auprès des autorités pakistanaises et qu’il craignait désormais qu’il ne soit trop tard pour le faire.

« Nous demandons au gouvernement pakistanais de ne pas nous expulser de manière aussi précipitée et de nous permettre soit de vivre ici en paix, soit de nous accorder au moins six mois à un an pour rentrer », a-t-il déclaré.

Le Pakistan est un refuge pour les réfugiés afghans depuis que des millions de personnes ont fui l’Afghanistan pendant l’occupation soviétique de 1979 à 1989, créant ainsi l’une des plus grandes populations de réfugiés au monde. Depuis lors, d’autres Afghans ont fui, dont environ 100 000 depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021.

Actuellement, 4,4 millions d’Afghans vivent au Pakistan, dont environ 1,7 million ne sont pas enregistrés, a déclaré Bugti. Tous les Afghans qui se sont enregistrés auprès des autorités pakistanaises n’ont pas à s’inquiéter de la répression, a-t-il déclaré.

Quelque 2,4 millions d’Afghans ont le statut de réfugié, a expliqué Bugti, qui leur permet d’obtenir une carte d’identité gouvernementale qu’ils peuvent utiliser pour leurs activités quotidiennes comme effectuer des opérations bancaires ou s’inscrire à l’école.

LES TALIBAN PAKISTANIENS REVENDENT LA RESPONSABILITÉ DE L’ATTENTAT À LA ROUTE QUI A TUÉ UN AGENT DE SÉCURITÉ

Après avoir pris le pouvoir en 2021, les dirigeants talibans afghans ont annoncé une grâce pour les Afghans qui avaient fui et les ont exhortés à revenir, mais la plupart d’entre eux restent au Pakistan ou ailleurs dans l’espoir d’émigrer vers d’autres pays, dont les États-Unis.

Zahid Hussain, un journaliste indépendant devenu analyste basé à Islamabad, a déclaré que même si le gouvernement a souligné que la répression ne visait pas les Afghans, il pensait que cette politique était motivée par l’implication des Afghans dans les récentes attaques terroristes sur le sol pakistanais. .

Hussain était sceptique quant au succès d’une campagne visant à expulser les migrants sans papiers dans un avenir proche.

« Ce ne sera pas une tâche facile à accomplir, car comment peut-on détenir ou expulser 1,7 million d’Afghans non enregistrés ? Cela va tendre davantage les liens entre les deux parties », a-t-il déclaré. « Voyons comment le gouvernement met en œuvre la politique d’expulsion des immigrés illégaux. »

Les talibans pakistanais interdits, connus sous le nom de Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP, revendiquent régulièrement des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises. Mais ils ont pris leurs distances par rapport à deux attentats suicides la semaine dernière qui ont eu lieu à quelques heures d’intervalle et ont tué 59 personnes dans les zones du sud-ouest et du nord-ouest frontalières de l’Afghanistan. Personne n’a revendiqué la responsabilité de ces attaques.

Les responsables afghans affirment que le gouvernement pakistanais cible les réfugiés afghans, qu’ils aient ou non des papiers pour séjourner dans le pays.

L’ambassade afghane à Islamabad a déclaré sur X que la police antiterroriste pakistanaise avait arrêté environ 1 000 réfugiés afghans au cours des deux dernières semaines, et qu’environ la moitié d’entre eux disposaient de documents de voyage ou d’immigration. Il a exhorté le Pakistan à mettre fin à ces opérations en raison de leur impact négatif sur les relations entre les deux pays.

Les autorités pakistanaises n’ont donné aucun détail sur ces arrestations ces dernières semaines, ni sur les accusations portées contre les suspects.

Raees Khan, 47 ans, un autre réfugié afghan qui a déclaré ne pas ressentir le besoin de s’enregistrer auprès des autorités pakistanaises, a déclaré qu’il vivait à Peshawar depuis 2007 et travaillait dans l’industrie des transports. Il a déclaré qu’il lui faudrait bien plus d’un mois pour mettre un terme à son entreprise et déménager avec sa femme et ses cinq enfants.

« Je n’ai aucune idée de ce qui va nous arriver après l’avertissement d’aujourd’hui du Pakistan. Nous risquons d’être expulsés de force », a déclaré Khan. « Ce délai devrait être prolongé d’au moins six mois afin que nous puissions rentrer facilement dans notre pays », a-t-il déclaré.