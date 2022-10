Le Pakistan agacé par les doutes nucléaires de Biden — RT World News

Les responsables ont rejeté l’affirmation du dirigeant américain selon laquelle les armes nucléaires faisaient du pays “l’une des nations les plus dangereuses au monde”

Le Pakistan a convoqué l’ambassadeur américain après que le président Joe Biden a mis en doute la possession d’armes nucléaires par le pays. Le ministère des Affaires étrangères ainsi que de hauts responsables actuels et anciens ont assuré samedi que l’État gère son arsenal nucléaire de manière responsable.

Biden s’en est pris au Pakistan lors d’un événement de collecte de fonds à Los Angeles, en Californie, jeudi. En décrivant ses relations avec le président chinois Xi Jinping, il a noté que le dirigeant chinois avait beaucoup à faire en ce moment, y compris le Pakistan.

“C’est un gars qui comprend ce qu’il veut mais qui a un énorme, énorme éventail de problèmes”, Biden a dit. « Comment gérons-nous cela par rapport à ce qui se passe en Russie ? Et ce que je pense est peut-être l’une des nations les plus dangereuses au monde : le Pakistan. Des armes nucléaires sans aucune cohésion.

Quelques heures après la publication d’une transcription des remarques par la Maison Blanche, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan a convoqué Donald Blome, l’ambassadeur américain, pour émettre une protestation officielle.

Le ministère a déclaré que le diplomate américain avait été informé de la “déception et inquiétude” avec les mots de Biden, qui étaient “non basé sur la réalité ou les faits du terrain.” Le Pakistan détient « gestion irréprochable » de son arsenal, a-t-il souligné.















“La véritable menace pour la paix et la sécurité internationales a été posée par la violation des normes mondiales par certains États, les incidents de sécurité nucléaire répétés sans aucune responsabilité, et la course aux armements entre les principaux États dotés d’armes nucléaires et l’introduction de nouvelles constructions de sécurité qui perturbent l’équilibre régional”, ajoute la déclaration.

Le secrétaire aux Affaires étrangères par intérim, Jauhar Saleem, a par la suite minimisé l’incident, déclarant lors d’une conférence de presse qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il ait un impact durable sur les relations.

Plusieurs anciens et anciens responsables pakistanais ont répondu aux remarques de Biden de la même manière, assurant qu’Islamabad était un détenteur digne de confiance d’armes nucléaires.

« Nos actifs nucléaires bénéficient des meilleures garanties conformément aux exigences de l’AIEA. Nous prenons ces mesures de sécurité avec le plus grand sérieux. Que personne n’ait de doutes », Le Premier ministre Shahbaz Sharif a tweeté.

Son prédécesseur, Imran Khan, a dit la même chose de la situation pendant son mandat, avant de se demander laquelle des deux nations – le Pakistan ou les États-Unis – était réellement dangereuse.

“Contrairement aux États-Unis qui ont été impliqués dans des guerres à travers le monde, quand le Pakistan a-t-il fait preuve d’agression, en particulier[ecially] post-nucléarisation ? Il a demandé.

Khan a été démis de ses fonctions par le Parlement en avril dans ce qu’il a prétendu être un coup d’État en douceur soutenu par les États-Unis contre lui.

Le Pakistan compte quelque 165 ogives nucléaires, selon une estimation de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Son voisin et rival l’Inde en compte 160, selon la même source.