Le Pakistan affirme que son projet d’expulsion de 1,7 million de migrants afghans sera « progressif et ordonné »

ISLAMABAD (AP) — Le Pakistan mettra en œuvre ses plans récemment annoncés visant à expulser tous les migrants qui se trouvent illégalement dans le pays, dont 1,7 million d’Afghans, de manière « progressive et ordonnée », a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Cette déclaration vise probablement à apaiser les inquiétudes internationales et à calmer les craintes des réfugiés afghans au Pakistan après qu’Islamabad a déclaré mardi de manière inattendue que tous les migrants – y compris les Afghans – sans papiers valides devraient retourner volontairement dans leur pays avant le 31 octobre pour éviter des arrestations massives. et la déportation forcée.

Cela a provoqué une vague de panique parmi ceux qui vivaient sans papiers dans ce pays islamique et a suscité une large condamnation de la part des groupes de défense des droits. Les militants affirment que toute expulsion forcée d’Afghans les exposera à de graves risques.

Mumtaz Zahra Baloch, porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, a déclaré vendredi que la nouvelle politique ne visait pas uniquement les Afghans.

« Nous avons généreusement accueilli des réfugiés afghans au cours des quatre dernières décennies », lorsque des millions d’entre eux ont fui l’Afghanistan pendant l’occupation soviétique de 1979 à 1989, a-t-elle déclaré.

Les 1,4 million de ressortissants afghans enregistrés comme réfugiés au Pakistan n’ont pas à s’inquiéter, a-t-elle ajouté.

« Notre politique ne concerne que les individus qui sont ici illégalement, quelle que soit leur nationalité », a-t-elle ajouté. « Mais malheureusement, il y a eu un malentendu ou une fausse déclaration et, pour une raison quelconque, les gens ont commencé à associer cela aux réfugiés afghans. »

« Les lois du Pakistan sont similaires à celles de nombreux autres pays », a déclaré Baloch.

Amnesty International a demandé jeudi au Pakistan de permettre aux Afghans de continuer à vivre dans le pays alors que la veille, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait exprimé ses inquiétudes quant à cette nouvelle politique.

« Par principe, il est essentiel qu’aucun réfugié ne soit renvoyé sans qu’il s’agisse d’un retour volontaire et digne », a déclaré mercredi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, aux journalistes au siège de l’ONU à New York.

A Kaboul, le porte-parole en chef du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a également critiqué l’annonce du Pakistan, la qualifiant d’« inacceptable » et qu’Islamabad devrait reconsidérer sa décision.

Bien que les forces de sécurité et la police pakistanaises aient régulièrement arrêté et expulsé des Afghans entrés clandestinement dans le pays sans papiers valides ces dernières années, c’est la première fois que le gouvernement annonce un plan de répression d’une telle ampleur.

Ces développements surviennent au milieu d’une recrudescence des attaques des talibans pakistanais, qui ont des cachettes et des bases en Afghanistan mais traversent régulièrement la frontière vers le Pakistan pour lancer des attaques contre les forces pakistanaises.

Les talibans pakistanais interdits, connus sous le nom de Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP, revendiquent souvent des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises. Mais ils ont pris leurs distances par rapport à deux attentats suicides la semaine dernière qui ont tué 59 personnes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest frontalières de l’Afghanistan. Personne n’a revendiqué la responsabilité de ces attaques.

Baloch a déclaré que certains migrants sans papiers, y compris des Afghans, ont déjà commencé à rentrer dans leur pays. « Nous accordons un délai de grâce jusqu’à » la fin du mois, a-t-elle précisé.

Le Pakistan exige depuis longtemps que les autorités talibanes en Afghanistan cessent de soutenir le TTP.

Les talibans pakistanais constituent un groupe distinct mais sont alliés aux talibans afghans, qui ont pris le contrôle de l’Afghanistan à la mi-août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait du pays, après 20 ans de guerre. Cette prise de contrôle a enhardi le TTP.

Baloch a également déclaré que le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, s’était entretenu en Chine, où il est actuellement en visite officielle, avec le ministre afghan des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi.

« Leur réunion a été très productive, a-t-elle déclaré sans plus de précisions et a exhorté les talibans afghans à désarmer le TTP afin que le territoire afghan ne soit plus une rampe de lancement d’attaques au Pakistan.

Elle a toutefois insisté sur le fait que la répression prévue contre les migrants qui se trouvent au Pakistan sans autorisation appropriée n’avait pas pour objectif de négocier avec les autorités talibanes afghanes.

« Absolument, ce n’est pas du tout le cas… nous voulons seulement que tous les migrants clandestins rentrent chez eux », a-t-elle déclaré.

Munir Ahmed, Associated Press