Le Pakistan affirme que les inondations apocalyptiques renforcent le besoin de réparations

CHARM EL-CHEIKH, Égypte – Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que les inondations catastrophiques qui ont submergé un tiers du pays au début de cette année réaffirment la nécessité pour les pays riches de fournir des réparations, une question très controversée qui a occupé le devant de la scène lors de la conférence phare de l’ONU sur le climat. . Les réparations, ou le financement des « pertes et dommages », sont considérés comme une question fondamentale de justice climatique. La question brûlante est entrée dans l’histoire dimanche lors de l’ouverture du sommet sur le climat COP27 en étant formellement adoptée à l’ordre du jour pour la première fois. La décision d’inscrire le financement des pertes et dommages à l’ordre du jour, proposée par le Pakistan, a été précédée de 48 heures de pourparlers. Les émissaires pour le climat réunis dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh vont maintenant discuter d’un accord sur une facilité de financement qui permettrait aux pays riches de fournir de l’argent pour les pertes et dommages aux pays vulnérables. Le Pakistanais Bilawal Bhutto Zardari a déclaré à CNBC que voir le financement des pertes et dommages finalement adopté à l’ordre du jour de la COP27 avait été un succès, soulignant le rôle joué par les pays en développement dans la recherche d’un consensus sur cette question. Il espère maintenant que la communauté internationale pourra trouver un moyen de s’attaquer collectivement au financement des pertes et dommages. “Nous avons découvert de première main à travers les inondations catastrophiques et apocalyptiques que nous avons connues plus tôt cette année, et nous sommes toujours confrontés aux conséquences de cela, que … un événement de cette ampleur [does] nous n’avons aucun mécanisme financier international à notre disposition pour faire face à une tragédie de cette ampleur”, a déclaré mardi Zardari à CNBC.

Des mois de pluies incessantes au Pakistan ont submergé d’immenses étendues de la nation sud-asiatique, déplaçant des millions de personnes alors que les inondations emportaient les maisons, les transports, les cultures et le bétail. Zardari a estimé que le total des dommages s’élevait à une somme “astronomique” de 30 milliards de dollars. Zardari a déclaré que le Pakistan était “conscient” de l’environnement économique difficile, citant les impacts de la pandémie de coronavirus et de la guerre de la Russie en Ukraine, mais a ajouté que “c’est vraiment devenu une tragédie aggravante” pour le pays. La catastrophe met en évidence la disparité entre ceux qui sont les plus touchés par les conséquences du réchauffement de la planète et ceux qui ont la plus grande responsabilité historique dans la crise climatique. “Nous ne pouvons pas nier que les pertes et les dommages n’existent pas. Je veux dire que j’avais un tiers de mon pays sous l’eau qui prouvera le contraire, mais je ne veux pas présenter cela comme une sorte de responsabilité ou d’indemnisation”, a déclaré Zardari, faisant référence à à la réticence des pays riches à accepter la responsabilité des pertes et dommages. “Cela ne va pas s’arrêter au Pakistan”, a-t-il averti. “Le prochain pays touché devrait disposer de quelque chose pour pouvoir faire face aux pertes et aux dommages.”

“Un programme pas très constructif”

Les pays riches s’opposent depuis longtemps à la création d’un fonds pour faire face aux pertes et dommages et de nombreux décideurs craignent que l’acceptation de la responsabilité ne déclenche une vague de poursuites judiciaires de la part des pays en première ligne de l’urgence climatique. L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a précédemment indiqué que les États-Unis ne seraient pas prêts à indemniser les pays pour les pertes et les dommages qu’ils ont subis à la suite de l’urgence climatique. Cependant, dans un apparent assouplissement de cette position, Kerry a depuis déclaré que Washington ne « ferait pas obstruction » aux pourparlers sur les pertes et dommages à la COP27.

L’émissaire américain pour le climat, John Kerry, a déclaré que Washington “n’entraverait pas” les pourparlers sur les pertes et dommages à Charm el-Cheikh. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

“Les pertes et les dommages sont importants mais ce n’est pas un programme très constructif”, a déclaré à CNBC Johan Rockstrom, directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique et l’un des scientifiques de la Terre les plus influents au monde, à Charm el-Cheikh. “Il risque de provoquer une profonde fracture entre le nord et le sud et peut conduire à l’arrêt de ces négociations alors que ce dont le monde a le plus besoin est de nous éloigner d’un changement climatique dangereux”, a déclaré Rockstrom. “Et maintenant, nous sommes sur une voie qui nous mène sans équivoque au désastre.” Une rafale de rapports majeurs de l’ONU publiés ces dernières semaines a livré une sombre évaluation de la proximité de la planète à une dégradation irréversible du climat, avertissant qu’il y a “aucune voie crédible” en place pour plafonner le réchauffement climatique au seuil de température critique de 1,5 degrés Celsius. “Nous connaissons la tâche qui nous attend”, a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network, qui comprend plus de 1 500 groupes de la société civile. “Nous devons également comprendre la responsabilité que nous avons ici dans le cadre de ces négociations de l’ONU, car ce que nous faisons ou ne faisons pas a un impact sur les personnes qui souffrent déjà. Nous parlons de la réalité en dehors de ces murs de conférence”, a déclaré Singh. CNBC.

Des mois de précipitations incessantes au Pakistan ont submergé d’immenses étendues de la nation sud-asiatique. Asif Hassan | AFP | Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un danger que la pression pour le financement des pertes et dommages puisse voir échouer les pourparlers à la COP27, Singh a répondu: “Ce que je dis à cela, c’est que les pertes et dommages n’étaient pas sur la table au cours des 30 dernières années et regardez ce qui a passé.” “Les pertes et dommages sont un bilan de l’inaction au cours des 30 dernières années. Et les pertes et dommages nous disent qu’il y a maintenant une conséquence”, a déclaré Singh. “Si nous avions parlé de pertes et dommages en 1992, que si nous n’atténuons pas, vous devrez payer pour les pertes et dommages, vous auriez tout compris dès le début.”

La finance “est la clé pour que tout se passe”

L’ancienne chef de l’ONU pour le climat, Patricia Espinosa, a quant à elle déclaré à CNBC que le financement climatique “est la clé pour que tout se passe”. “Cela a été le cas pour un certain nombre de conférences, mais maintenant que nous entamons une ère de mise en œuvre, c’est le domaine qui fera la différence.”