Le Pakistan affirme que l’Afghanistan construit des « structures illégales » le long d’une frontière tendue | Actualités sur les différends frontaliers

Islamabad, Pakistan – Le Pakistan a accusé le gouvernement taliban afghan d’avoir construit des « structures illégales » à un poste frontière clé, qualifiant cela de violation de la souveraineté territoriale.

Le poste frontière de Torkham, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan, est fermé depuis mercredi après un échange de tirs meurtriers entre leurs forces. Des centaines de camions transportant des biens essentiels sont depuis bloqués des deux côtés.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que « des tirs non provoqués et aveugles » des forces afghanes avaient conduit à la fermeture de la plus importante route commerciale entre les deux pays.

« Le 6 septembre, au lieu d’une résolution pacifique, les troupes afghanes ont eu recours à des tirs aveugles, ciblant des postes militaires pakistanais, endommageant l’infrastructure du terminal frontalier de Torkham et mettant en danger la vie des civils pakistanais et afghans alors qu’ils étaient en contact. empêché d’ériger de telles structures illégales », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient un jour après l’échec des négociations entre les deux pays sur la réouverture du terminal de Torkham.

Samedi, le gouvernement taliban a accusé les forces de sécurité pakistanaises d’avoir tiré sur ses troupes alors qu’elles réparaient un « ancien poste de sécurité ». Il a déclaré qu’Islamabad « causait des obstacles et des retards » dans l’ouverture du point de transit.

« [The Islamic Emirate of Afghanistan] rappelle à la partie pakistanaise que de telles actions sont préjudiciables au commerce de l’Afghanistan, à la région et à l’économie nationale du Pakistan, qui dépend le plus des exportations dans la situation actuelle », indique le communiqué afghan.

Le Pakistan a affirmé que les forces afghanes construisaient « illégalement » un nouveau poste frontière, ce qui a conduit à un échange de tirs entre les gardes la semaine dernière. Les talibans ont déclaré que deux de leurs gardes avaient été tués dans les tirs.

La fermeture de la frontière de Torkham intervient alors que les relations entre les deux pays restent glaciales, le Pakistan exhortant à plusieurs reprises l’Afghanistan à contrôler les mouvements des attaquants armés et à les empêcher d’entrer sur son territoire.

L’Afghanistan nie les allégations selon lesquelles il permettrait à des groupes armés d’utiliser son sol pour lancer des attaques contre d’autres pays.

L’allégation du Pakistan fait suite à une recrudescence des attaques armées dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en 2021.

La plupart de ces attaques sont revendiquées par les talibans pakistanais, également connus sous l’acronyme TTP, qui sont idéologiquement alignés sur les talibans en Afghanistan.

Le jour des tirs de Torkham, le TTP a affirmé avoir attaqué deux postes de contrôle militaires dans le district isolé de Chitral, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, tuant quatre soldats pakistanais. Au moins 12 combattants du TTP sont également morts dans ces attaques.