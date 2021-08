Le Pakistan administre 1 million de vaccins en un jour après l’annonce de la vaccination obligatoire de certains travailleurs

Asad Umar, le ministre en charge du Centre national de commandement et d’opérations (NCOC), une organisation militaire qui gère les décisions pakistanaises liées au Covid-19, tweeté sur le jalon de mardi.

« Heureux d’annoncer que l’objectif que nous nous étions fixé pour 1 million de vaccinations par jour a été dépassé hier », a annoncé Umar, saluant les efforts de ceux qui sont en première ligne de la campagne de vaccination pour une « des performances incroyables de la part de tous les participants ».

Les travailleurs de certains secteurs, comme le personnel des transports publics et du commerce de détail, ainsi que les étudiants âgés de 18 ans et plus, devront se faire vacciner d’ici le 31 août.

Le nombre record de vaccins contre le coronavirus administrés mardi fait suite à l’annonce de l’objectif d’un million de vaccins par jour. Tous les citoyens non vaccinés ont été interdits d’entrer dans les centres commerciaux, les restaurants, les écoles et les bureaux du gouvernement à partir du 1er août. Le NCOC a également interdit aux personnes non vaccinées de voyager en avion intérieur.

Le Pakistan a adopté une approche ferme pour augmenter les taux de vaccination, les provinces proposant d’imposer des sanctions à ceux qui refusent de se faire vacciner. Dans la province du Pendjab, il y avait des menaces de couper les connexions de téléphonie mobile aux non vaccinés. Pendant ce temps, à Karachi, les autorités ont menacé de retirer les permis de conduire.

Malgré la récente augmentation des vaccinations, la campagne de vaccination au Pakistan accuse toujours un retard considérable. Selon les chiffres du gouvernement, plus de 6,7 millions de deuxièmes doses ont été administrées, le nombre de premières injections s’élevant à 25 millions.

Partageant une frontière avec l’Inde, où la variante hautement contagieuse du coronavirus Delta a été découverte pour la première fois, le Pakistan a observé un récent pic de cas de coronavirus. Le 31 juillet, le Pakistan a enregistré 5 026 nouvelles infections en une seule journée – le chiffre le plus élevé depuis avril.

Depuis le début de la pandémie, le Pakistan a enregistré plus de 1,04 million de cas de coronavirus, avec 23 529 personnes ayant perdu la vie à cause du virus.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!