Le Pakistan accuse Wikipédia d’autoriser les contenus blasphématoires et bloque le site

Le régulateur des médias pakistanais a déclaré lundi qu’il avait bloqué les services Wikipédia dans le pays pour avoir blessé le sentiment musulman en ne supprimant pas le contenu prétendument blasphématoire du site. Les critiques ont dénoncé l’action d’Islamabad, affirmant que c’était un coup porté aux droits numériques.

En vertu des lois pakistanaises controversées sur le blasphème, toute personne reconnue coupable d’avoir insulté l’islam ou ses personnalités peut être condamnée à mort, bien que le pays n’ait pas encore appliqué la peine capitale pour blasphème.

Même les allégations d’infraction suffisent souvent à provoquer la violence de la foule et même des attaques meurtrières. Des groupes de défense des droits internationaux et nationaux affirment que les accusations de blasphème ont souvent été utilisées pour intimider les minorités religieuses et régler des comptes personnels.

L’Autorité des télécommunications du Pakistan a déclaré avoir bloqué Wikipédia car un délai de 48 heures pour supprimer le contenu non spécifié a été ignoré, selon un porte-parole.

“De telles choses blessent les sentiments des musulmans”, a déclaré Malahat Obaid, du régulateur.

Elle a déclaré que les autorités pakistanaises étaient en pourparlers avec des responsables de Wikipédia et que l’interdiction pourrait être levée si la plateforme supprimait complètement le contenu anti-islamique.

La Wikimedia Foundation, dans un communiqué confirmant samedi l’interdiction, a déclaré avoir “une communauté importante et engagée d’éditeurs au Pakistan”.

“Un bloc de Wikipédia au Pakistan refuse à la cinquième nation la plus peuplée du monde l’accès au plus grand référentiel de connaissances gratuit”, a déclaré la fondation. “Si cela continue, cela privera également tout le monde de l’accès aux connaissances, à l’histoire et à la culture du Pakistan.”

Mohsin Raza Khan, un expert pakistanais des médias sociaux, a déclaré qu’il était facile de mettre à jour ou de remplacer le contenu de Wikipédia jugé sacrilège ou offensant pour les musulmans. Le blocage du site n’est donc pas la solution.

Wikipédia a été bloqué au Pakistan. Aujourd'hui, l'Autorité des télécommunications du Pakistan a bloqué Wikipédia et d'autres projets Wikimedia dans le pays.

“Le régulateur des médias pakistanais et d’autres autorités devraient essayer de trouver une solution technique viable à ces problèmes, car le contenu blasphématoire est disponible partout”, a-t-il déclaré. “C’est égal à une goutte dans l’océan de la connaissance.”

La Digital Rights Foundation, basée à Lahore, a précédemment qualifié l’interdiction de Wikipédia d’affront au droit des Pakistanais d’accéder à l’information et de moquerie de l’engagement du pays à respecter ses obligations en matière de droits humains.

Dans le passé, le Pakistan a brièvement interdit TikTok à deux reprises pour avoir prétendument téléchargé du contenu “immoral, obscène et vulgaire”.

Mais l’interdiction a ensuite été levée après que TikTok a assuré au Pakistan qu’il supprimerait le contenu immoral et bloquerait également les utilisateurs qui téléchargent du “contenu illégal”. L’application a été téléchargée des millions de fois au Pakistan lorsque l’interdiction a été imposée en 2020 et 2021.

En 2008, le Pakistan a interdit YouTube pour les vidéos représentant le prophète Mahomet. Les musulmans croient généralement que toute représentation physique du prophète de l’islam est blasphématoire.