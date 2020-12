Photographies publiées par l’armée pakistanaise prétendant montrer des véhicules de l’ONU tirés par les troupes indiennes au Cachemire

L’armée pakistanaise a accusé l’armée indienne d’avoir ouvert le feu sur les soldats de la paix des Nations Unies le long de la frontière contestée du Cachemire.

L’aile de l’information de l’armée pakistanaise a publié des photos qui, selon elle, montraient des trous de balle dans un véhicule blanc portant les inscriptions de l’ONU.

Il n’y a eu aucune déclaration ni confirmation immédiate de la mission de maintien de la paix des Nations Unies et l’Inde a nié l’incident.

L’accusation est intervenue alors que le ministre pakistanais des Affaires étrangères a affirmé que l’Inde prévoyait une « frappe chirurgicale » contre sa nation islamique, la dernière d’une guerre de mots entre les deux rivaux dotés d’armes nucléaires.

Shah Mahmood Qureshi a pris la parole lors d’une conférence de presse télévisée aux Émirats arabes unis, où il est actuellement en visite de deux jours pour des entretiens avec de hauts responsables du gouvernement des Émirats arabes unis.

Il n’a pas présenté de preuves à l’appui de sa demande, mais a cité des «renseignements crédibles» sur le complot présumé. Il a ajouté que le Pakistan était tout à fait prêt à répondre à une telle attaque de l’Inde, qui, selon lui, pourrait mettre en danger la paix dans la région.

Les observateurs de l’ONU ont passé des décennies à surveiller la ligne de contrôle fortement militarisée entre les rivaux, où il y a régulièrement des tirs et des bombardements malgré un cessez-le-feu. Les deux parties revendiquent le territoire himalayen contesté dans son intégralité et leur différend a été à l’origine de plusieurs conflits depuis qu’ils sont devenus indépendants de la Grande-Bretagne.

Des dizaines de soldats et de civils sont tués ou blessés le long de la frontière chaque année et chaque partie accuse l’autre de rompre la trêve.

Un communiqué de l’armée pakistanaise a déclaré que l’incident avait eu lieu dans le secteur de Chirikot.

«Les troupes indiennes ont délibérément visé un véhicule des Nations Unies avec 2 observateurs militaires à bord, en route pour interagir avec les victimes de la violation du cessez-le-feu.»

Aucun des observateurs n’a été blessé, selon le communiqué. La mission de maintien de la paix des Nations Unies a été créée en 1949 et compte actuellement environ 110 personnes. Les plus gros contributeurs sont actuellement la Corée, la Croatie et les Philippines.

Le général de division Ravi Patil, de l’aile d’information de l’armée indienne, a déclaré: «Les informations faisant état de ciblage d’un véhicule des Nations Unies ne sont pas vraies.»

Un haut responsable de l’armée indienne, sous couvert d’anonymat, a affirmé que les photos étaient « très probablement anciennes ».