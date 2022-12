Le Pakistan accuse les talibans d’avoir attaqué une ville frontalière

Le bombardement aurait tué six personnes, dans un contexte de tension accrue entre Islamabad et l’Afghanistan

Les forces talibanes ont tué six personnes lors d’une attaque contre la ville de Chaman dimanche, a rapporté l’Associated Press, citant l’armée pakistanaise. Chaman, qui se trouve à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, est le dernier point chaud d’une escalade entre les deux États.

L’armée pakistanaise a déclaré que “sans provocation et sans discernement” des tirs de militants afghans ont fait six morts et 17 blessés, tandis qu’un médecin d’un hôpital public de la ville frontalière a déclaré à l’AP que 27 blessés avaient été amenés à l’établissement pour y être soignés.

L’armée pakistanaise a déclaré avoir répondu au bombardement, mais n’a pas fourni d’autres informations. En Afghanistan, un porte-parole du gouverneur de Kandahar, Ataullah Zaid, a déclaré que la réponse pakistanaise avait tué un combattant taliban et blessé 10 autres, ainsi que trois civils.

Chaman se trouve sur une route principale entre la ville pakistanaise de Quetta et Kandahar, la deuxième plus grande ville d’Afghanistan. Lien commercial vital entre les deux pays, le poste frontière de Chaman a été fermé pendant plus d’une semaine le mois dernier après la mort par balle d’un garde pakistanais.

Bien qu’allié des États-Unis, le Pakistan a fourni une aide militaire et financière aux talibans avant et pendant l’invasion américaine de l’Afghanistan. Cette relation s’est depuis détériorée et des ressortissants pakistanais travaillant à clôturer la frontière du pays avec l’Afghanistan ont été attaqués par des combattants talibans ces derniers mois, le Pakistan lançant des frappes aériennes en réponse.

Les responsables pakistanais ont accusé les talibans d’avoir attaqué l’ambassade du Pakistan à Kaboul le mois dernier, Islamabad accusant également le groupe militant d’abriter des terroristes qui commettent des attaques meurtrières sur le sol pakistanais. Les talibans ont à leur tour accusé le Pakistan de permettre aux États-Unis d’utiliser son espace aérien pour lancer des attaques de drones sur le territoire afghan.