Le Pakistan accuse le “défaillance de la sécurité” d’avoir bombardé une mosquée alors que le nombre de morts atteint 100

Les autorités pakistanaises se sont précipitées mardi pour déterminer comment un kamikaze a pu mener l’une des attaques militantes les plus meurtrières du pays depuis des années, déclenchant une explosion dans une mosquée bondée à l’intérieur d’un complexe de police hautement sécurisé dans la ville de Peshawar. Le bilan des victimes de l’explosion est passé à 100.

L’attentat à la bombe de lundi matin, qui a fait au moins 225 blessés, a sonné l’alarme auprès des responsables sur une faille de sécurité majeure au moment où les talibans pakistanais, principal groupe militant antigouvernemental, multiplient les attaques, ciblant notamment la police et l’armée.

Qui a effectué le bombardement n’était pas clair. Un commandant des talibans pakistanais, connu sous l’acronyme TTP, a revendiqué la responsabilité, mais un porte-parole du groupe a ensuite éloigné le TTP du carnage, affirmant que ce n’était pas sa politique d’attaquer les mosquées.

Plus de 300 fidèles priaient dans la mosquée sunnite, et d’autres s’approchaient, lorsque le kamikaze a déclenché son gilet pare-balles, ont indiqué des responsables. L’explosion a soufflé une partie du toit et ce qui restait s’est effondré, blessant beaucoup d’autres, selon Zafar Khan, un officier de police.

Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit et jusqu’à mardi matin, enlevant des monticules de débris pour atteindre les fidèles encore piégés sous les décombres. Le nombre de morts a augmenté alors que d’autres corps ont été retrouvés et que plusieurs blessés graves sont morts, a déclaré Mohammad Asim, porte-parole de l’hôpital gouvernemental de Peshawar.

La plupart des victimes étaient des policiers, a-t-il dit.

La police antiterroriste enquête sur la façon dont le kamikaze a pu atteindre la mosquée, qui se trouve à l’intérieur d’un quartier général de la police muré appelé Police Lines. Le complexe est situé dans un quartier hautement sécurisé de Peshawar qui comprend d’autres bâtiments gouvernementaux.

“Oui, c’était une faille de sécurité”, a déclaré Ghulam Ali, le gouverneur de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale.

Akhtar Ali Shah, un ancien secrétaire régional de l’Intérieur autrefois basé à Peshawar, a déclaré que “ce n’était pas une attaque impulsive”.

“C’était l’œuvre d’un groupe bien organisé”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. Il a ajouté que ceux qui étaient à l’origine de l’attaque devaient avoir bénéficié d’une aide interne pour accéder à l’enceinte et y étaient probablement entrés plusieurs fois pour des reconnaissances ou même pour poser des explosifs à l’avance.

“Ce n’est pas une faille de sécurité, c’est une faille de sécurité”, a-t-il déclaré. “De tous les points d’entrée, il y a plusieurs couches de sécurité à franchir” avec des contrôles d’identité.

Talat Masood, un général de l’armée à la retraite et analyste principal de la sécurité, a déclaré que l’attentat suicide de lundi montrait une “négligence”.

“Quand on sait que Tehreek-e-Taliban Pakistan est actif, et quand on sait qu’ils ont menacé de commettre des attentats, il aurait dû y avoir plus de sécurité dans l’enceinte de la police à Peshawar”, a-t-il déclaré à l’AP, en utilisant le nom officiel des talibans pakistanais.

L’aile médiatique de l’armée a refusé une demande d’interview de l’Associated Press pour le chef d’état-major de l’armée. Asim Munir, qui a pris ses fonctions en novembre, n’a encore fait aucune apparition dans les médias.

Kamran Bangash, secrétaire général provincial du parti d’opposition pakistanais Tehreek-e-Insaf, a appelé à une enquête et a imputé l’instabilité au gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif.

Le gouvernement “n’a pas réussi à améliorer l’économie et la situation de l’ordre public, et il devrait démissionner pour ouvrir la voie à des élections législatives anticipées”, a-t-il déclaré. Le chef du parti, l’ancien Premier ministre Imran Khan, a dénoncé l’attaque.

L’attentat à la bombe survient alors que le Pakistan est aux prises avec des crises politiques et économiques à la suite d’élections contestées et d’inondations sans précédent l’été dernier qui ont tué 1 739 personnes, détruit plus de 2 millions de maisons et, à un moment donné, submergé jusqu’à un tiers du pays.

Sharif s’est rendu dans un hôpital de Peshawar après l’attentat à la bombe et a juré “une action sévère” contre ceux qui sont derrière l’attaque. Mardi, il a rejeté les critiques à l’encontre de son gouvernement et a appelé à l’unité. « Mon message à toutes les forces politiques est celui de l’unité contre les éléments anti-pakistanais. Nous pourrons mener nos combats politiques plus tard », a-t-il tweeté.

Peu de temps après l’explosion, un commandant taliban pakistanais, Sarbakaf Mohmand, a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans un message sur Twitter.

Mais quelques heures plus tard, le porte-parole du TTP, Mohammad Khurasani, a déclaré que ce n’était pas la politique du groupe de cibler les mosquées, les séminaires et les lieux religieux et que ceux qui participaient à de tels actes pourraient faire face à des sanctions en vertu de la politique du TTP. Sa déclaration n’a pas expliqué pourquoi un commandant du TTP avait revendiqué la responsabilité de l’attentat.

Le Pakistan, qui est majoritairement musulman sunnite, a connu une recrudescence des attaques militantes depuis novembre, lorsque les talibans pakistanais ont mis fin à un cessez-le-feu avec les forces gouvernementales.

Les talibans pakistanais sont le groupe militant dominant dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, et Peshawar a été le théâtre d’attaques fréquentes. En 2014, une faction talibane pakistanaise a attaqué une école gérée par l’armée à Peshawar et tué 154 personnes, pour la plupart des écoliers.

Mais l’État islamique de la province de Khorasan, filiale régionale du groupe État islamique et rival des talibans, est également à l’origine d’attaques meurtrières au Pakistan ces dernières années. Dans l’ensemble, la violence a augmenté depuis que les talibans afghans ont pris le pouvoir dans l’Afghanistan voisin en août 2021, alors que les troupes américaines et de l’OTAN se retiraient du pays après 20 ans de guerre.

Le TTP est distinct mais un proche allié des talibans afghans. Il a mené une insurrection au Pakistan au cours des 15 dernières années, cherchant une application plus stricte des lois islamiques, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les zones de la province de Khyber Pakhtunkhwa qu’il utilise depuis longtemps comme base.

Plus tôt ce mois-ci, les talibans pakistanais ont affirmé qu’un de leurs membres avait abattu deux officiers du renseignement, dont le directeur de la branche antiterroriste de l’agence d’espionnage Inter-Services Intelligence. Des responsables de la sécurité ont déclaré lundi que le tireur avait été tué lors d’une fusillade près de la frontière afghane.

Le ministère afghan des Affaires étrangères dirigé par les talibans s’est dit « attristé d’apprendre que de nombreuses personnes ont perdu la vie » à Peshawar et a condamné les attaques contre les fidèles comme étant contraires aux enseignements de l’islam.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui est en visite au Moyen-Orient, a tweeté ses condoléances, affirmant que l’attentat à la bombe à Peshawar était une « attaque horrible ».

“Le terrorisme pour quelque raison que ce soit, où que ce soit, est indéfendable”, a-t-il déclaré.

