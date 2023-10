Un tribunal pakistanais a accordé jeudi plusieurs jours de protection contre l’arrestation à l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif dans des affaires de corruption, lui ouvrant ainsi la voie au retour de son exil volontaire à Londres, où il s’est rendu en 2019 pour suivre un traitement médical.

La décision de la Haute Cour d’Islamabad est un coup de pouce majeur pour Sharif et son parti et intervient deux jours avant son retour au Pakistan à l’approche des élections législatives de janvier, alors que le pays est confronté à des troubles politiques et économiques de plus en plus profonds.

Sharif a échappé à la justice depuis qu’il n’a pas comparu devant un tribunal pakistanais en 2019. Il a voyagé de Londres vers l’Arabie saoudite la semaine dernière et doit rentrer chez lui samedi à bord d’un avion spécial en provenance de Dubaï, selon son parti, la Ligue musulmane du Pakistan.

ARRESTATIONS EFFECTUÉES EN RELATION AVEC L’ATTAQUE D’UNE MOSQUÉE CIBLANT UN MILITANT ANTI-INDE AU PAKISTAN

Sharif a démissionné de ses fonctions de Premier ministre en 2017 après avoir été reconnu coupable de corruption. Deux ans plus tard, face à de nouvelles accusations de corruption, il s’est plaint de douleurs thoraciques et a été autorisé par son successeur, Imran Khan, à se rendre à Londres pour suivre un traitement médical suite à une décision de justice.

Sharif a prolongé son séjour à Londres, affirmant que ses médecins ne lui permettaient pas de voyager.

En 2020, un tribunal anti-corruption d’Islamabad a émis un mandat d’arrêt contre lui après qu’il ne soit pas rentré chez lui. Le même tribunal a suspendu jeudi le mandat d’arrêt contre lui jusqu’au 24 octobre.

Jeudi également, la Haute Cour d’Islamabad a accordé à Sharif une libération sous caution jusqu’au 24 octobre, le protégeant ainsi contre toute arrestation d’ici là, selon son équipe juridique.

Le parti de Sharif a salué la décision du tribunal. Son avion spécial doit atterrir à l’aéroport d’Islamabad samedi et il se rendra à Lahore le même jour pour prendre la parole lors d’un rassemblement qui se tiendra dans un parc public sous haute sécurité.

Sharif, qui a été Premier ministre à trois reprises, a été reconnu coupable en 2018 et condamné à 10 ans de prison par le tribunal anti-corruption dans une affaire de corruption impliquant l’achat d’appartements de luxe à Londres.

LE PAKISTAN AFFIRME 2 CIVILS Abattus PAR LES TALIBAN À LA FRONTIÈRE AFGHANE

Khan, le successeur de Sharif et principal rival politique, est également emprisonné dans une affaire de corruption et purge une peine de trois ans. Khan a été évincé lors d’un vote de censure en avril 2022 et remplacé par le frère cadet de Sharif, Shehbaz Sharif, qui a occupé le poste de Premier ministre jusqu’en août, date à laquelle il a démissionné pour permettre à un gouvernement intérimaire de gérer les affaires quotidiennes et d’organiser les élections.

Khan, qui a été reconnu coupable de corruption sous le gouvernement de Shehbaz Sharif, reste la principale figure de l’opposition pakistanaise et bénéficie d’un large public, aux côtés de son parti Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Le Pakistan est plongé dans une profonde tourmente politique depuis l’éviction de Khan l’année dernière.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE VRAI CRIME DE FOX NEWS

Shehbaz Sharif a salué l’octroi d’une libération sous caution à son frère par la Haute Cour d’Islamabad.

« Le Premier ministre élu, Nawaz Sharif, a été disqualifié sur la base d’une histoire fictive et fabriquée. Il a été impliqué dans des affaires absurdes et soumis à des mauvais traitements. Tout procès équitable aurait établi son innocence », a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La Ligue musulmane du Pakistan est actuellement très impopulaire parce que le gouvernement de Shehbaz Sharif n’a pas réussi à contenir l’inflation, même s’il affirme avoir réussi à sauver le pays d’un défaut de paiement. Le parti souhaite que Nawaz Sharif dirige sa campagne électorale, même s’il devrait comparaître devant plusieurs tribunaux d’Islamabad à partir du 24 octobre pour faire face à ses affaires juridiques restantes.