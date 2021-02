Au cours des deux dernières années, le gouvernement pakistanais a contraint Google et Apple à supprimer des applications dans le pays créées par des développeurs basés dans d’autres pays qui font partie d’une minorité religieuse réprimée.

Cette décision fait partie d’une répression menée par le régulateur des télécommunications du pays visant la communauté ahmadiyya. Les adhérents, appelés Ahmadis, sont au nombre d’environ 4 millions au Pakistan. Bien que les Ahmadis s’identifient comme musulmans, le gouvernement pakistanais les considère comme des hérétiques, et une ordonnance de 1984 leur interdit de «se faire passer» comme musulmans, d’adopter des pratiques religieuses islamiques et de qualifier leurs lieux de culte de mosquées. Le Pakistan est le seul pays à déclarer que les Ahmadis ne sont pas musulmans.

Les Ahmadis ont été persécutés pendant des décennies, y compris une attaque en 2010 qui a tué 93 personnes. Mais la pression exercée sur les entreprises technologiques multinationales par le régulateur pakistanais des télécommunications, la Pakistan Telecommunication Authority (PTA), signale une nouvelle volonté de cibler les minorités religieuses au-delà de ses frontières. C’est également l’un des premiers exemples de gouvernements utilisant des règles anti-blasphème pour forcer les entreprises technologiques internationales à censurer le contenu.

Il s’agit de sept applications religieuses créées par la communauté ahmadie aux États-Unis, publiées sous le nom de «Ahmadiyya Muslim Community».

Trois des applications contiennent «exactement la même [Arabic] texte trouvé universellement dans toutes les versions du Saint Coran », ainsi que des commentaires du point de vue ahmadis, selon leurs descriptions. Ils sont toujours disponibles sur les magasins d’applications d’autres pays. Tous ces éléments ont été supprimés par Google au Pakistan. En outre, il existe quatre autres applications, qui incluent une FAQ sur l’islam et un magazine d’information hebdomadaire en ourdou, que la PTA fait pression sur Google pour qu’elle les supprime, mais qui n’ont pas été supprimées.

Invité à commenter, un porte-parole de la PTA a dirigé BuzzFeed News vers le site Web du département.

« Nos services rendent les résultats de recherche, vidéos, applications et autres contenus largement disponibles, sous réserve des lois locales, en tenant compte des normes des droits de l’homme », a déclaré un porte-parole de Google à BuzzFeed News. «Nous contestons les commandes gouvernementales chaque fois que cela est approprié, et lorsque nous devons supprimer des applications et d’autres types de contenu qui ne violent pas nos politiques, nous essayons de le faire de la manière la moins restrictive possible.»

Apple n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais un avis d’Apple aux développeurs d’applications, daté du 17 mai 2019, a déclaré qu’il retirait l’une de leurs applications de son magasin au Pakistan car elle «comprend du contenu illégal».

Le Pakistan a récemment envoyé des avis de retrait pour le contenu ahmadi à Google et Wikipedia le 25 décembre 2020, selon une PTA communiqué de presse. Deux jours plus tard, Google a supprimé l’une des applications du Coran, a déclaré Harris Zafar, un porte-parole de la communauté musulmane Ahmadiyya aux États-Unis. (Rien n’indique que Wikipédia a supprimé un contenu ahmadi en réponse à la demande, mais la Wikimedia Foundation n’a pas renvoyé de demande de commentaire.)

Quelques semaines plus tard, un groupe de dirigeants de la communauté ahmadie s’est entretenu avec des dirigeants de Google.

« [Google] ont indiqué qu’ils avaient fait part de leurs préoccupations en matière de droits humains à PTA, mais on leur a dit qu’ils devraient arrêter leurs activités au Pakistan s’ils ne supprimaient pas le contenu ahmadi », a déclaré Zafar. «Nous avons certainement été surpris… Nous pensions qu’une fois que nous aurions soulevé la question des droits de l’homme, ils feraient ce qui est juste.»

La PTA a également ordonné la fermeture d’un site Ahmadi basé aux États-Unis, TrueIslam.com, menaçant ses administrateurs de poursuites pénales passibles d’une amende de 3 millions de dollars. La décision peut ne pas être exécutoire, car les personnes qui gèrent le site, y compris Zafar, ne vivent pas au Pakistan. Mais cela signifie qu’ils peuvent faire face à des accusations s’ils voyagent là-bas, ce qui signifie que Zafar ne peut pas rendre visite à sa famille élargie.

«C’est une évolution inquiétante et rien de moins qu’une tentative de militarisation des lois pakistanaises sur le blasphème contre les citoyens américains», a écrit un avocat qui représente les administrateurs du site dans une lettre aux autorités pakistanaises.