Le Pakistan à court d’argent pour se remettre des inondations, demande l’aide de l’ONU

Le Pakistan n’a plus d’argent à dépenser pour se remettre des inondations dévastatrices, a déclaré mardi son ministre du changement climatique, appelant à une aide internationale rapide lors du lancement par l’ONU d’un appel à l’aide alors que les fonds nécessaires au pays ont été multipliés par cinq.

L’ONU a révisé son appel d’aide humanitaire pour le Pakistan quintuplé, passant de 160 millions de dollars à 816 millions de dollars, car la recrudescence des maladies d’origine hydrique et la crainte d’une faim croissante posent de nouveaux dangers après des semaines d’inondations sans précédent liées au réchauffement climatique.

La réunion a été informée que l’ONU n’avait reçu jusqu’à présent que 90 millions de dollars sur l’appel d’aide précédent de 160 millions de dollars.

“Nous n’avons pas la place pour donner à notre économie un plan de relance, qui créerait des emplois et fournirait aux gens les revenus durables dont ils ont besoin”, a déclaré la ministre du changement climatique, Sherry Rehman, lors de la conférence à Genève visant à obtenir de l’aide pour le Pakistan.

Elle a exhorté le monde développé à accélérer le financement de la catastrophe nationale liée au climat en cours, la qualifiant de “l’événement méta-climatique d’un siècle”.

Le Pakistan a déjà distribué des aides en espèces d’une valeur de 264 millions de dollars à 2,47 millions de personnes touchées par la catastrophe, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que 7,9 millions de personnes ont été déplacées.

“Nous sommes réunis ici pour relancer votre compassion simplement parce que les chiffres sont trop stupéfiants pour servir un seul pays”, a-t-elle déclaré.

L’Union européenne (UE) a augmenté son aide aux inondations à 30 millions d’euros (6,7 milliards de roupies pakistanaises), selon un communiqué après que le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, a rencontré le Premier ministre Shehbaz Sharif à Islamabad.

Le ministre pakistanais des Affaires économiques, Ayaz Sadiq, a déclaré à l’assemblée qu’il faudrait “des années et des années” au pays pour reconstruire et aider à réhabiliter des millions de personnes dont les maisons ont été détruites par les inondations.

Les inondations, causées par des pluies de mousson anormales et la fonte des glaces, ont submergé d’immenses étendues du pays d’Asie du Sud et tué près de 1 700 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

Des centaines de milliers de personnes déplacées qui vivent à l’air libre sont exposées à des maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la dengue, de graves infections de la peau et des yeux, le choléra, les morsures de chien et de serpent, qui se propagent toutes rapidement au milieu des eaux de crue stagnantes, selon les autorités. mettra plusieurs mois à reculer.

Les maladies ont tué des centaines de personnes en plus des 1 700 décès dus aux inondations, et des dizaines de milliers d’entre eux sont traités quotidiennement dans des hôpitaux de fortune.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré lors de la réunion que le Pakistan avait besoin d’une réponse urgente et robuste, soutenue par un financement durable, pour contrôler la propagation des épidémies.

“Nous sommes au bord d’une catastrophe de santé publique”, a-t-il dit et ajouté: “L’eau a cessé de monter, mais le danger n’a pas.”

Il a déclaré que l’OMS avait besoin de 115 millions de dollars pour faire face à l’urgence sanitaire.

Environ 10% des établissements de santé du Pakistan ont été endommagés, laissant des millions de personnes sans accès aux soins de santé, a-t-il déclaré, ajoutant que les stocks de médicaments essentiels et de fournitures médicales étaient limités ou ont été emportés.

Le déluge a touché 33 millions de personnes sur une population de 220 millions et a causé des dommages que le gouvernement estime à 30 milliards de dollars alors que les cultures, les routes, le bétail, les ponts, les maisons, les écoles et les installations médicales ont été emportés.

Le gouvernement et les Nations Unies ont blâmé le changement climatique pour la catastrophe.

Julien Harneis, coordinateur résident des Nations Unies et coordinateur humanitaire au Pakistan, a déclaré que l’objectif de 816 millions de dollars pour l’appel n’était “absolument pas suffisant”.

“Nous avons besoin de tous ces fonds et nous en avons besoin rapidement”, a-t-il déclaré.

Rehman a déclaré que 8,2 millions de personnes avaient un besoin urgent de médicaments, dont 4% de la population touchée par la catastrophe qui était enceinte, et que les cultures d’exportation ont été presque toutes anéanties, poussant le pays à importer de la nourriture.

“Ce sont de vraies personnes sur le terrain, dont les yeux sont encore vides de choc, qui ont été transformés du jour au lendemain en enfants d’affiche d’une extrême vulnérabilité, avec un avenir entièrement précaire”, a-t-elle déclaré.

“Tout ce que nous disons, c’est s’il vous plaît, ne nous laissez pas seuls.”