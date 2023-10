Le Pakistan a battu le Sri Lanka dans une course-poursuite record pour la Coupe du monde de cricket | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Mohammad Rizwan et Abdullah Shafique ont marqué des siècles alors que le Pakistan battait le Sri Lanka par six guichets dans une course-poursuite record pour la Coupe du monde de cricket.

Le Pakistan a atteint un objectif de 345 en 48,2 overs mardi, Rizwan marquant un 131 invaincu et Shafique en faisant 113 pour améliorer la précédente poursuite réussie de 328 établie par l’Irlande lorsqu’ils ont stupéfié l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2011.

Plus tôt, Kusal Mendis a battu le siècle le plus rapide pour le Sri Lanka lors d’un match de Coupe du monde en route vers 122, tandis que Sadeera Samarawickrama a frappé un 108 avec 89 balles.

Le Pakistan a porté son record de Coupe du monde de cricket contre le Sri Lanka à 8-0 et compte désormais quatre points en deux victoires après avoir battu les deux qualifications – les Pays-Bas et le Sri Lanka – avant le match phare contre son grand rival l’Inde à Ahmedabad samedi.

Le Sri Lanka a eu de nombreux problèmes de bowling lors de la Coupe du monde et a également perdu son match d’ouverture contre l’Afrique du Sud, qui a marqué 428 points contre les Sri Lankais.

Les centaines de Shafique et Rizwan, qui ont frappé huit quatre et trois six, ont éclipsé les 77 balles de Kusal Mendis et les 108 de Sadeera Samarawickrama – les premières centaines ODI qui ont poussé le total du Sri Lanka à 344-9 un jour où les quilleurs ont été battus des deux côtés. sur un terrain de frappeur parfait.

Mendis et Samarawickrama ont fait preuve de beaucoup d’agressivité au milieu des overs avec un troisième guichet de 111 points sur 69 balles.

Mendis a profité de deux premières captures abandonnées en avantage numérique lorsque le premier hors couleur Shaheen Afridi (1-66) n’a pas pu conserver une capture en retour et Imam-ul-Haq a laissé tomber une forte occasion à ce moment-là.

Mendis a frappé 14 quatre et six six, dont un six au milieu du guichet contre le meilleur quilleur pakistanais de la journée – Hasan Ali (4-71) – qui a remonté son siècle avec 65 balles.

Samarawickrama a pris les commandes après que Mendis ait réussi une capture bien jugée par Imam au milieu de la clôture du guichet. Le Pakistan s’est retiré lors des 10 derniers overs malgré que Samrawickrama ait élevé son siècle avec Haris Rauf (2-64) récupérant ses deux guichets lors de la finale.

Le Pakistan a connu un début de course lent lorsque Dilshan Madushanka a obtenu les guichets clés en avantage numérique alors qu’Imam tirait sur une jambe fine et que le capitaine Babar Azam (10) faisait un coup latéral au gardien de guichet.

Shafique et Rizwan ont ensuite entamé la deuxième course-poursuite la plus élevée jamais enregistrée au Pakistan dans un ODI alors que des quilleurs sri-lankais comme Matheesha Pathirana ont pulvérisé de nombreuses livraisons capricieuses avec son action frondeuse pour finir avec 1-90.

« C’est toujours un souvenir de fierté lorsque vous jouez pour votre pays », a déclaré Rizwan alors qu’il s’adressait aux médias après avoir remporté son trophée de joueur du match.

«C’était difficile parce que quand on court comme ça, c’est toujours spécial. Quand nous sommes allés au vestiaire, tous les joueurs pensaient que nous allions courir après cela. Il s’agit d’un jeu d’équipe et nous avons décidé d’opter pour un partenariat approfondi.

Le capitaine du Sri Lanka, Dasun Shanaka, a essayé de rester positif quant à la performance, notamment de la part de ses deux centurions.

« Je suis vraiment content de la façon dont les deux gars ont joué, mais nous aurions dû terminer plus fort que cela », a-t-il déclaré.

«Nous devons regarder les zones dans lesquelles nous avons joué et le nombre d’extras. La seule façon est d’encourager [them]. Nous avons eu nos chances sur le terrain mais nous en avons raté beaucoup aujourd’hui.

L’Angleterre bat le Bangladesh

Lors du match précédent à Dharamsala, le siècle de Dawid Malan a permis à l’Angleterre de remporter la première victoire du tournoi en battant le Bangladesh par 137 points.

Malan a marqué 140 sur 107 ballons – son cinquième ODI 100 – alors que l’Angleterre a atteint 364-9 pour rebondir après sa défaite contre la Nouvelle-Zélande lors du premier match du tournoi. Le meneur du bras gauche Reece Topley a renvoyé des chiffres de 4-43 alors que l’Angleterre a battu le Bangladesh pour 227 en 48,2 overs.

Il s’agit de la quatrième plus grande victoire de l’Angleterre en termes de points dans l’histoire de la Coupe du monde.

Mis au bâton, l’Angleterre a pris un bon départ alors que Malan et Jonny Bairstow (52) partageaient 115 points pour le premier guichet. Shakib Al Hasan a joué à Bairstow, mais Malan et Joe Root ont ajouté 151 points pour le deuxième guichet.

Malan a frappé 16 quatre et cinq six au total et a atteint ses 100 sur 91 balles. Après le point de repère, il s’est déchaîné pour marquer 40 sur seulement 16 balles, frappant quatre quatre et trois six.

« C’était fantastique de réaliser une performance comme celle-ci et de gagner un match [for the team]. J’espère que ma forme continuera », a déclaré Malan. « Avec Root à trois, ça nous permet de jouer librement. J’ai désespérément envie de bien réussir dans ce format et de prouver quelque chose.

L’Angleterre et le Bangladesh, qui ont battu l’Afghanistan lors de leur premier match, ont tous deux deux points après deux matchs.