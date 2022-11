Le Pakistan a battu le Bangladesh pour rejoindre l’Inde dans les qualifications pour les demi-finales de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Le Pakistan a profité de la erreur de l’Afrique du Sud contre les Pays-Bas pour décrocher une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire à cinq guichets contre le Bangladesh à Adélaïde.

L’Afrique du Sud a été éliminée après une défaite choc de 13 points lors du premier match de dimanche, ce qui signifie que le vainqueur du match entre le Pakistan et le Bangladesh rejoindra plus tard l’Inde pour passer du groupe 2.

Le Pakistan a limité les Tigres à 127-8, principalement grâce au 4-22 de Shaheen Afridi, puis a atteint son objectif avec 11 balles à revendre alors que Shan Masood (24no) guidait son équipe vers la maison.

Le résultat a marqué un revirement étonnant pour le Pakistan qui envisageait une élimination précoce après avoir commencé son tournoi avec des défaites au dernier ballon contre l’Inde et le Zimbabwe.

Mais les victoires ultérieures contre les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et maintenant le Bangladesh, associées à la défaite des Proteas contre les Pays-Bas, ont propulsé le Pakistan en demi-finale pour la deuxième année consécutive.

L’équipe de Babar Azam est actuellement en tête du groupe devant l’Inde au rythme net, mais sera propulsée à la deuxième place si l’Inde bat le Zimbabwe lors du dernier match de dimanche ou si ce match est annulé.

Si le Pakistan termine deuxième, il affrontera la Nouvelle-Zélande, vainqueur du Groupe 1, lors de la première demi-finale de mercredi à Sydney, tandis que s’il est en tête du groupe, il affrontera l’Angleterre à Adélaïde jeudi.

Le rapide du bras gauche Shaheen était électrique pour le Pakistan, remportant son premier guichet dans le troisième lorsque Litton Das – qui avait battu l’Inde autour d’Adélaïde Oval mercredi – a reculé pour tomber pour 10 sur huit livraisons.

Shaheen a également représenté Mosaddek Hossain (5), Nurul Hasan (0) et Taskin Ahmed (1), tandis que le spinner de jambes Shadab Khan (2-30) a frappé deux fois en autant de balles au 11e, écartant Soumya Sarkar (20) et Shakib Al Hasan (0) après que le Bangladesh ait atteint 73-1.

Le limogeage de Shakib a été controversé, le troisième arbitre ayant décidé que le capitaine du Bangladesh n’avait pas touché le ballon alors que les deux étaient à proximité.

Le guichet de Soumya a déclenché un effondrement de 7-53 et avec un total inférieur à la moyenne – celui dans lequel Najmul Hossain Shanto a obtenu le meilleur score avec 54 – le Bangladesh avait besoin de scalps précoces dans la réponse du Pakistan.

Cependant, Mohammad Rizwan (32 sur 32) a été abandonné sur rien par le troisième ballon du gardien de guichet Nurul et il a fait payer le Bangladesh en partageant une position d’ouverture de 56 en 10,3 overs avec Babar (25).

Les guichets réguliers ont maintenu le Bangladesh dans la poursuite, mais avec 52 nécessaires sur 42 balles, Mohammad Haris (31 sur 18) a pompé deux six et un quatre et Masood deux quatre en trois balles sur Shakib pour atténuer la pression.

Et après?

Prochaines semaines demi finales sont à Sydney mercredi puis à Adélaïde jeudi, tous deux à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, avec le final à Melbourne le dimanche 13 novembre, également à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni.