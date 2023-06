WASHINGTON – Le ministre pakistanais de la Justice dit qu’il s’attend à une réponse armée plus dure en cas de répétition de la violence politique dans le pays, accusant les partisans de l’ancien Premier ministre Imran Khan d’exploiter la réponse « maternelle » initiale aux déchaînements enflammés du mois dernier.

Dans une interview avec l’Associated Press lors d’une visite à Washington, le ministre Azam Nazeer Tarar a publié certains des commentaires les plus détaillés du gouvernement pakistanais sur sa réponse aux protestations enflammées du mois dernier contre la détention de l’ancien premier ministre charismatique Imran Khan. Le gouvernement et l’armée du Premier ministre Shahbaz Sharif défendent désormais leurs actions en poursuivant les procès civils et militaires d’au moins 102 manifestants civils.

« La réaction de l’État a été comme une réaction maternelle envers les citoyens », a déclaré Tarar à l’AP, ajoutant, « c’est pourquoi le gouvernement a décidé de traiter avec des mains de fer et d’en faire un exemple, pour s’assurer qu’aucun incident de ce type ne se produise dans l’avenir. »

Dans l’interview de la fin de la semaine dernière, Tarar a également défendu les forces de l’ordre et les responsables militaires contre les critiques selon lesquelles ils n’avaient pas fait assez à l’époque pour arrêter la violence. Toute intervention militaire visant à rétablir la loi et l’ordre aurait nécessité l’autorisation préalable du gouvernement civil, a-t-il déclaré.

Il a décrit un leadership militaire et civil pris par surprise par les attaques contre des installations militaires et d’autres sites. Les dirigeants ont choisi de s’abstenir de nuire aux civils, a déclaré le ministre. Mais maintenant, la réponse est plus dure.

« Je dirais que nous avons tiré une leçon », de l’incident, a-t-il dit, « que si vous n’exercez pas suffisamment d’autorité et de force, vous pouvez vous retrouver avec ce genre d’incidents, ce qui… était très douloureux. »

Tarar a également déclaré que les autorités judiciaires ne seraient pas dissuadées de poursuivre Khan si les enquêteurs déterminaient qu’il semblait jouer un rôle criminel dans les attaques, malgré les inquiétudes qui pourraient déclencher une nouvelle vague de violence.

Khan et ses partisans ont travaillé pour son retour au pouvoir politique, alléguant que les Américains étaient derrière le vote de censure de 2022 qui lui a coûté le poste de Premier ministre.

Les manifestations ont éclaté parmi les partisans du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf de Khan après que les autorités ont arrêté Khan dans une affaire de corruption, le traînant hors d’un palais de justice de la capitale, Islamabad.

Des milliers de manifestants ont attaqué le quartier général militaire de la ville de garnison de Rawalpindi, pris d’assaut une base aérienne à Mianwali dans la province orientale du Pendjab et incendié un bâtiment abritant la radio publique Pakistan dans le nord-ouest.

La violence n’a diminué qu’après la libération de Khan sur ordre de la Cour suprême du Pakistan.

Au moins 10 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les partisans de Khan et la police et depuis lors, la police a arrêté plus de 5 000 personnes en lien avec les émeutes. La plupart ont été libérés sous caution en attendant leur procès.

L’armée pakistanaise a déclaré lundi qu’elle avait licencié trois officiers supérieurs de l’armée pour leur incapacité à empêcher les attaques.

En plus des poursuites devant un tribunal civil, l’armée pakistanaise affirme avoir reçu des procès de 102 civils devant les tribunaux militaires pour leur implication et les accusés auront droit à un procès équitable. Interrogé sur le nombre de civils qu’il s’attend à voir finalement jugés par des tribunaux militaires dans le cadre des violences du 9 mai, Tarar a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le chiffre de 102 augmente « plusieurs fois ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’armée n’avait pas fait plus pour arrêter les attaques alors qu’elles se produisaient, Tarar a déclaré que personne dans l’armée ne pensait que les gens allaient violer les installations militaires, « parce que l’armée protège la patrie ».

Il en va de même, a-t-il dit, pour les attaques contre les monuments publics aux héros nationaux, affirmant qu’une telle chose est « inouïe dans notre histoire ».

Amnesty International s’est opposée aux plans de l’armée pakistanaise, affirmant que juger des civils devant des tribunaux militaires est une violation du droit international.

Le groupe de défense des droits a déclaré avoir documenté de nombreuses violations des droits dans les procès de civils passés par les tribunaux militaires pakistanais, y compris le manque de procédure régulière et de transparence, les aveux forcés et les exécutions après des procédures « manifestement injustes ».