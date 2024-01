Le pain le plus sain que vous puissiez acheter selon les diététistes

Les aliments de base ne sont pas beaucoup plus simples que le pain. Et trouver le pain le plus sain adapté à vos préférences alimentaires garantit que votre pain contient autant de fibres et d’autres nutriments que possible.

Mais les aliments riches en glucides comme le pain ont été injustement décriés ces dernières années. Bien que vous souhaitiez peut-être suivre ou limiter les glucides que vous consommez en fonction de vos objectifs de santé, vous ne devriez pas les supprimer complètement, disent les experts à TODAY.com.

“Je plaisante tout le temps en disant que je suis une militante des glucides et que je suis une grande fan de pain”, déclare Caroline Susie, diététiste basée à Dallas.

Les glucides sont l’un des trois macronutriments dont l’organisme a besoin et une source majeure d’énergie. Et, même si les besoins individuels peuvent varier, les adultes en bonne santé devraient viser à obtenir environ la moitié de leurs calories quotidiennes provenant des glucides, a déclaré Theresa Gentile, diététiste à New York et porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique, à TODAY.com.

Le pain peut être une excellente source de fibres, de protéines et de vitamines et minéraux essentiels, explique Susie, qui est également porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique. Une seule portion de pain, qui ne représente généralement qu’une seule tranche, peut contenir 3 grammes de fibres ou plus, dit-elle.

Et le pain « peut servir de véhicule à de nombreux autres aliments », explique Susie. Gentile est d’accord : « Il y a tellement d’aliments nutritifs que les gens ne mangeraient probablement pas s’ils n’en mettaient pas sur du pain », dit-elle.

Pensez à atteindre vos objectifs en protéines avec du houmous, du beurre de cacahuète ou de la salade de thon sur un morceau de pain grillé. Ou peut-être que vous empilez une tonne de légumes rôtis dans un sandwich à l’heure du déjeuner.

“Mais vous voulez quand même mettre votre chapeau en matière de nutrition et être intelligent quant à ce que vous recherchez”, explique Susie.

Que rechercher dans un pain sain

En général, les experts recommandent de rechercher du pain complet, composé de farine contenant le grain de blé entier.

Il y a trois parties de l’amande : le son, le germe et l’endosperme, le Département américain de l’Agriculture explique. Le pain à grains entiers contient les trois et contient une bonne dose de fibres, de protéines, de vitamines et d’antioxydants.

La consommation de grains entiers favorise la santé intestinale, cérébrale et cardiaque et constitue un élément majeur des régimes méditerranéens, DASH et MIND les mieux notés.

Le pain fabriqué à partir de farine raffinée ne contient que l’endosperme, ce qui signifie qu’il perd une forte dose de nutriments au cours du processus. Certaines de ces vitamines et nutriments sont réintégrés au produit final lors de la fabrication de pain blanc enrichi, explique Gentile.

Mais les experts recommandent généralement d’opter pour des pains à grains entiers qui contiennent toutes les parties du noyau et ne nécessitent donc pas de traitement supplémentaire. (Notez que les pains multigrains contiennent une combinaison de farines de grains entiers et raffinées, explique Gentile.)

Il existe différents types de pain à grains entiers, comme le pain de blé entier, les grains germés et le pain à grains entiers à base de céréales sans gluten, comme le millet ou l’avoine.

Lorsque vous achetez du pain complet sain, les experts disent que vous devriez rechercher :

La farine de blé entier, ou un autre type de farine de grains entiers, devrait être le premier ingrédient indiqué sur l’étiquette. Il peut également apparaître comme « 100 % de grains entiers » ou « 100 % de blé entier », indique l’USDA.

Recherchez le moins de grammes de sucre ajouté possible sur l’étiquette.

Quel est le type de pain le plus sain ?

Pain complet

Le pain de blé entier contient de la farine de grains entiers, il vous apportera donc les nutriments contenus dans le grain entier, notamment une bonne quantité de fibres intestinales saines, des protéines rassasiantes et des glucides énergisants.

Recherchez « farine de blé entier » comme premier ingrédient sur l’étiquette, explique Gentile. Ou, mieux encore, recherchez un pourcentage. “Certains pains peuvent indiquer ‘100 % blé entier’ sur l’emballage”, explique-t-elle. “Il n’y aura probablement pas de publicité si ce n’est pas à 100 %.”

La couleur du pain à elle seule n’est pas un indicateur fiable de la quantité de grains entiers qu’il contient, selon l’USDA.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Susie encourage les gens à vraiment étudier l’étiquette nutritionnelle et la liste des ingrédients lorsqu’ils choisissent du pain de blé entier. “Vous devez regarder et voir que le premier ingrédient (est) la farine de blé entier”, dit-elle. “Ce que vous voulez éviter, potentiellement, c’est juste la farine de blé, car (c’est) essentiellement de la farine blanche.”

Pains germés

Certaines personnes préfèrent les pains germés, qui contiennent des grains entiers qui ont germé avant d’être transformés en farine, explique Susie.

Ces pains ont tendance à avoir un profil nutritionnel riche en fibres et en protéines similaire à celui des pains à grains entiers, mais il existe des preuves que le processus de germination augmente la biodisponibilité de certains de ces nutriments, explique Susie. “Vous en aurez plus pour votre argent avec certaines vitamines et certains minéraux”, dit-elle, en particulier le fer et les vitamines B, comme le folate.

Mais il s’agit plus d’un avantage « agréable à avoir » dans le pain que d’un élément essentiel, dit Susie. Le pain germé peut également contenir plus d’antioxydants, en particulier des polyphénols d’origine végétale, ajoute Gentile.

Certaines personnes n’apprécient peut-être pas la texture plus dense du pain germé, dit Susie, ajoutant qu’ils peuvent être meilleurs pour des toasts que pour un sandwich.

Pain aux graines

Vous trouverez probablement différents types de pain à grains entiers additionnés de graines, ce qui peut augmenter encore davantage le contenu nutritionnel de ces produits.

“Les graines peuvent être pleines de bonnes graisses”, explique Susie, et constituent une autre façon d’ajouter des fibres et des protéines. Elle recommande particulièrement de rechercher du pain contenant des graines de lin et de chia, qui regorgent de nutriments.

Cependant, les graines changeront la texture du pain, note Susie.

Et ils peuvent ajouter des calories supplémentaires, ce qui peut être quelque chose à garder à l’esprit en fonction de vos objectifs, explique Gentile. “Cela augmente les calories du pain, peut-être de manière significative”, dit-elle.

Pains sans gluten

Si vous avez besoin ou préférez éviter le gluten en raison d’une allergie ou d’une sensibilité, le pain sans gluten sera l’option la plus saine pour vous.

Il existe une tonne d’options sans gluten disponibles à l’épicerie ces jours-ci, dit Susie, et beaucoup sont préparées avec des féculents alternatifs, comme la farine de maïs, de pois chiches, d’avoine, de millet ou de riz.

Ces farines alternatives ont tendance à fournir moins de fibres que la farine à grains entiers, note Gentile. Et comme le gluten est ce qui donne au pain sa texture spongieuse caractéristique, le pain sans gluten peut être un peu plus friable que les autres types, explique Susie.

Recommandé

Le pain sans gluten peut également être préparé avec de la farine d’amande, qui fournit un supplément de protéines et de graisses saines, explique Gentile.

De plus, le pain au levain contient naturellement moins de gluten que les autres types de pain, car le gluten se décompose pendant le processus de fabrication du pain, explique Gentile. Cela peut donc être une autre bonne option si vous êtes sensible au gluten. Mais le pain au levain n’est pas entièrement sans gluten, donc les personnes allergiques au gluten doivent rester à l’écart.

Quel que soit le type de pain que vous choisissez, n’oubliez pas que les glucides ne sont pas des ennemis. “Les gens diabolisent les glucides et en ont tellement peur”, dit Susie. “C’est merveilleux de rappeler aux gens que vous pouvez absolument apprécier ces aliments et qu’ils sont très bons pour vous.”