Bien que nous ayons pu rencontrer des études suggérant qu’un apport élevé en glucides, comme le pain blanc, peut entraîner une prise de poids et augmenter le risque de diabète, de maladies cardiaques et d’autres maladies chroniques liées au mode de vie. Cependant, une nouvelle étude suggère que les vertiges, la maladresse, la perte d’équilibre et les chutes peuvent être attribués à la consommation de pain blanc préfabriqué ordinaire, qui affecte des millions de Britanniques.

Personne n’avait pensé au pain, aliment de base dans le monde entier depuis des millénaires. Les gens le consomment pour sa commodité, sa portabilité et une forme de nutrition savoureuse.

La réponse pourrait être liée au régime alimentaire, car plusieurs groupes croissants de médecins ont conclu que de tels problèmes sont causés par une réaction courante au gluten, une protéine présente dans le pain, les pâtes et les céréales. La condition est connue sous le nom d ‘«ataxie du gluten» et survient lorsque le système immunitaire dans un tizzy réagit au gluten dans les aliments et provoque une crise de panique ou une réaction imminente. Dans la plupart des cas, les patients peuvent présenter des symptômes semblables à ceux d’un AVC qui les empêchent d’utiliser des fonctions simples comme parler et marcher. Dans certains cas, cela peut même provoquer une paralysie.

Bien qu’il puisse souvent être confondu avec d’autres conditions, un traitement efficace, tel qu’un régime sans gluten, fonctionne souvent, mais le problème sous-jacent, s’il n’est pas traité, peut entraîner des lésions cérébrales permanentes et peut également entraîner une invalidité permanente.

Pendant ce temps, les neurologues du Sheffield NHS Teaching Hospital ont mis au point un moyen efficace d’identifier les symptômes. Ils ont mis au point un simple test sanguin qui peut fournir le diagnostic en quelques minutes. Les tests recherchent des protéines dans le sang libérées par le système immunitaire de la personne touchée après avoir mangé des aliments contenant du gluten. Le nouveau test, baptisé TG6, a été utilisé sur les sentiers du Sheffield Ataxia Center au cours de la dernière année.

et il pourrait être déployé prochainement sur le réseau NSH.

La personne touchée peut alors passer à un régime sans gluten qui peut arrêter les symptômes et, dans la plupart des cas, inverser les dommages physiques au cerveau. L’ataxie du gluten, maladie liée au gluten, est désormais étroitement liée à la maladie cœliaque, qui touche au moins 600 000 personnes au Royaume-Uni. Ils souffrent d’une inflammation intestinale douloureuse et sont 16 fois plus susceptibles que les personnes en bonne santé de développer une ataxie au gluten. Mais les experts en santé estiment que les personnes atteintes d’ataxie au gluten peuvent ne pas présenter de symptômes intestinaux.

Médecins et professionnels de la santé disent qu’il est essentiel que les patients souffrant d’ataxie du gluten n’éliminent pas le gluten de leur alimentation sans consulter d’abord un médecin. Parce que cela peut conduire à des résultats de test faux négatifs.