Le paiement en libre-service est préféré pour les achats qui font rougir, selon une étude de la Colombie-Britannique

La croyance marketing traditionnelle d’un service client amical peut ne pas être vraie lorsqu’il s’agit d’acheter des articles qui font rougir, selon une étude basée en Colombie-Britannique.

Des préservatifs aux serviettes hygiéniques, une étude de la UBC Sauder School of Business a révélé que le paiement en libre-service est de loin préféré.

JoAndrea Hoegg, l’un des auteurs de l’étude, a souligné que les gens préfèrent les interactions avec des individus mécanistes qui ne sont pas ouvertement amicaux.

L’étude impliquait également de sonder les gens dans la rue concernant leur utilisation de produits gênants et non gênants. Les enquêteurs ont affiché différents niveaux de personnalité, certains utilisant un contact visuel, des expressions faciales amicales et des tons vocaux, tandis que d’autres semblaient robotiques, évitant le contact visuel et présentant une expression et un ton raides.

Selon Hoegg, les gens se sentent généralement mal à l’aise si une personne est trop amicale et tente d’établir un lien en matière de vie privée.

Hoegg a suggéré que les employés de pharmacie et le personnel de vente au détail devraient être avisés d’éviter de s’engager dans de petites conversations lorsque les clients achètent des articles embarrassants.

« Lorsque les gens achètent des choses embarrassantes, ils ne recherchent pas la conversation. Ils ne veulent pas de cette interaction sociale », a déclaré Hoegg. « Ils veulent entrer et sortir – et ils veulent quelqu’un qui ne les juge pas ou ne réagisse pas à eux. »

Hoegg a également souligné l’importance de reconnaître la nature de l’achat et de s’abstenir d’établir des liens avec des clients qui montrent des signes d’inconfort. La priorité devrait être d’accélérer la transaction et d’aider rapidement le client.

