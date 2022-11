Le pagayeur indien Sharath Kamal devient le premier Indien à être élu à la commission des athlètes de l’ITTF

La pagayeuse indienne vedette Achanta Sharath Kamal est devenue la première joueuse du pays à être élue à la commission des athlètes de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF).

Huit athlètes (quatre hommes et autant de femmes) ont été élus d’Asie, d’Afrique, des Amériques, d’Europe et d’Océanie et siègeront à la commission des athlètes pendant quatre ans, de 2022 à 2026.

L’as pagayeur indien a obtenu 187 votes, le deuxième plus grand nombre, derrière Elizabeta Samara de Roumanie, qui a reçu 212 votes, la différence de seulement 8,83 % des votes interrogés sur leurs continents – l’Asie et l’Europe – respectivement.

Parlant de l’honneur international, Sharath, un multiple médaillé des Jeux du Commonwealth, s’est senti humble et heureux de savoir qu’il a obtenu le plus grand nombre de votes en provenance d’Asie, devant les autres candidats du continent.

Liu Shiwen, élue parmi les femmes, est l’autre Asiatique de la Commission, mais la Chinoise n’a obtenu que 153 voix.

« Je suis renversé et humilié par la reconnaissance. Je remercie toute l’Asie et tous les électeurs d’avoir comblé une telle affection avec foi et le CoA (Comité des administrateurs) d’avoir transmis mon nom à l’ITTF”, a déclaré Sharath dans un communiqué publié par la Fédération indienne de tennis de table (TTFI).

Lors du scrutin du 7 au 13 novembre, 283 athlètes ont voté pour élire huit candidats de différentes régions, ce qui indique une augmentation de 18 %, par rapport à 240 en 2018, ainsi que la popularité et la pertinence croissantes de la Commission.

Outre les huit athlètes, deux para-athlètes purgeront également le mandat de quatre ans.

Sharath recevra le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna, la plus haute distinction sportive du pays, plus tard ce mois-ci.

Le joueur de 40 ans est également vice-président de la commission des athlètes de l’Association olympique indienne (IOA). Il est l’un des 10 athlètes éminents élus il y a quelques jours à l’organisme national olympique qui se rendra aux urnes le mois prochain.

Athlètes élus : Elizabeta Samara (ROU), Achanta Sharath Kamal (IND), Daniely Rios (PUR), Omar Assar (EGY), Melissa Tapper (AUS), Stefan Fegerl (AUT), Jon Persson (SWE) et Liu Shiwen ( CHN).

Para-athlètes élues : Ingela Lundback (SWE) et Kelly van Zon (NED).

