Le pacte révèle l’assassin de Jack Evans dans une finale explosive – mais ils échappent à la justice dans une tournure à couper le souffle

LE Pacte a révélé le meurtrier de Jack Evans dans la finale explosive – mais ils ont échappé à la justice dans une tournure à couper le souffle.

Le drame de la BBC a connu de nombreux rebondissements et hier soir, il a été révélé que la fille d’Anna, Tam, était enceinte de son affreux jeune patron, Jack.

*Spoilers à venir pour la finale de The Pact*

6 Le tueur de Jack Evans a été révélé dans la finale de The Pact Crédit: BBC

Ce soir, Anna a essayé d’établir ce qui s’était passé après que Tam et son frère Ryan l’aient suivie avec ses amis dans les bois pour faire une farce à Jack.

Un flash-back a révélé que les frères et sœurs avaient trouvé Jack ligoté, où il se moquait ensuite de Tam au sujet de leur enfant à naître, ayant déjà insisté pour qu’elle se fasse avorter.

Il lui a dit: « Je ferai de ta vie un enfer et je retournerai cet enfant contre toi et ruinerai ta famille. »

Il a alors eu un rire diabolique et a pleuré: « Ça va être tellement amusant de vous baiser tous! »

6 La fille adolescente d’Anna, Tam, a admis avoir tué Jack après l’avoir raillée à propos de leur bébé à naître et lui avoir demandé un avortement

6 Jack a dit qu’il allait ruiner la famille de Tam

6 Tam a trouvé un sac en plastique et l’a étouffé avec.

Tam a commencé à s’éloigner, mais elle a vu un sac en plastique rouge et a décidé de l’étouffer avec, se glissant derrière lui et le plaçant au-dessus de sa tête jusqu’à ce qu’il cesse de respirer.

Anna et son mari policier Max ont ensuite dû essayer de décider comment protéger leur fille et couvrir la mort de Jack, mais c’était trop pour l’adolescente et elle s’est enfuie de chez elle.

Après l’avoir poursuivie à travers les bois, Anna a insisté pour qu’elle dise que c’était elle qui avait tué Jack, même si cela signifiait une longue peine de prison.

Elle a dit à Max de la conduire au poste de police, et alors que sa famille sanglotait, elle est entrée à l’intérieur pour avouer.

6 Anna voulait protéger sa fille Crédit: BBC

Mais avant qu’elle ne le puisse, l’un des collègues de Max est sorti et lui a dit que quelqu’un d’autre avait déjà avoué le crime.

Il s’est avéré que c’était la meilleure amie d’Anna, Nancy, qui avait été impliquée dans la farce et avait lutté contre son implication dans la mort ultérieure de Jack tout au long de la série.

Dans la salle d’interrogatoire, elle a dit au détective: « Je veux que ce soit très clair détective, j’ai tué Jack Evans et j’ai agi seul. »

6 Nancy a avoué le meurtre avant qu’Anna n’ait eu la chance de Crédit: BBC

Quelques instants plus tard, Nancy a été vue dans une cellule de détention et Max a glissé un téléphone portable à travers les barreaux pour qu’elle puisse avoir une dernière conversation avec Anna.

Anna lui a demandé pourquoi elle l’avait fait, et son amie a répondu : « Nous devons tous payer pour ce qui s’est passé cette nuit-là à notre manière, mais Tam a toute la vie devant elle et elle va avoir besoin de sa mère. »

Le drame s’est ensuite terminé avec le retour des trois femmes restantes au travail et Anna réconfortant sa fille dans sa chambre.

Nancy a ensuite été vue assise dans sa cellule de prison, l’air calme et sereine bien qu’elle ait été accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis.

Le Pacte est disponible sur BBC iPlayer.