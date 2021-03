Les algues jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire, l’atténuation du changement climatique, le soutien de la biodiversité dans les écosystèmes marins et contribuant à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté

New York, NY, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – NATIONS UNIES, New York, 17 mars 2021 – Le Pacte mondial des Nations Unies et la Lloyd’s Register Foundation, en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique (CRNS), ont lancé aujourd’hui une coalition mondiale pour soutenir une industrie des algues marines sûre, durable et évolutive afin de relever certains des défis mondiaux les plus pressants au monde. La Safe Seaweed Coalition est la première initiative à réunir des parties prenantes du monde entier pour libérer le plein potentiel des algues afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.

Les algues marines jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire, l’atténuation du changement climatique, le soutien de la biodiversité dans les écosystèmes marins et contribuent à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté. Il fournit également une source nutritive de nourriture aux humains et aux animaux et certains composés peuvent être utilisés comme substitut des plastiques ainsi que des engrais naturels ou de nouveaux traitements médicaux. Les algues sont également une source essentielle d’emplois et de revenus pour les communautés côtières, en particulier pour les femmes. Les algues marines peuvent également agir comme une forme de séquestration du carbone et sont de plus en plus utilisées comme «solution basée sur la nature» pour atténuer le changement climatique et restaurer l’abondance dans l’écosystème océanique.

La Safe Seaweed Coalition s’appuie sur les recommandations énoncées dans le Seaweed Manifesto, un rapport collaboratif développé par la Lloyd’s Register Foundation et le Pacte mondial des Nations Unies en 2020 et réunira diverses parties prenantes de l’industrie des algues pour établir l’infrastructure, les réglementations et les technologies critiques. nécessaire pour faire évoluer ce nouveau type de culture. La Coalition a trois objectifs principaux:

Sécurité des consommateurs – Veiller à ce que les produits d’algues respectent les normes de sécurité communément convenues à l’usage des consommateurs

Sécurité environnementale – Assurer la production et le traitement des algues marines se déroulent en harmonie avec les écosystèmes locaux et améliore la biodiversité des océans

Sécurité opérationnelle – Assurer le bien-être des travailleurs est protégé à chaque étape de la chaîne de valeur des algues

Vincent Doumeizel, directeur du programme alimentaire à la Lloyd’s Register Foundation et conseiller principal du Pacte mondial des Nations Unies, commentant le lancement de la Coalition, a déclaré: «Les algues marines sont peut-être la plus grande ressource inexploitée de la planète. Cette industrie naissante est actuellement très déconnectée et manque de normes de sécurité mondiales pour se développer. La sécurité est un sujet précompétitif et un excellent point de rassemblement. En nous unissant solidairement, nous pouvons tirer parti des algues pour relever certains des défis mondiaux les plus urgents. »

Sanda Ojiambo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies, a déclaré:

«Avec les conférences COP26 et les sommets des Nations Unies sur le système alimentaire qui auront lieu plus tard cette année et un regain d’intérêt sur la Décennie d’action, il est de plus en plus reconnu qu’il est urgent de trouver des solutions pour atténuer le changement climatique et traduire les objectifs de développement durable en réalité. La Coalition pour la sécurité des algues facilitera la collaboration multilatérale pour accélérer le potentiel de l’industrie des algues à résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde. »

Le Financial Times organisera un événement numérique public pour lancer la Safe Seaweed Coalition le 17 mars. Pour plus d’informations sur l’inscription au lancement, cliquez ici.

Les personnes intéressées à rejoindre la Coalition Safe Seaweed peuvent envoyer un e-mail à secretariat@safeseaweedcoalition.org.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

En tant qu’initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier pour qu’elles alignent leurs opérations et leurs stratégies sur les dix principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Notre ambition est d’accélérer

et intensifier l’impact collectif mondial des entreprises en respectant les dix principes et en réalisant les objectifs de développement durable par le biais d’entreprises et d’écosystèmes responsables qui permettent le changement. Avec plus de 12 000 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays et 69 réseaux locaux, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde – une entreprise du Pacte mondial qui unit pour un monde meilleur.

Pour plus d’informations, suivez @globalcompact sur les réseaux sociaux et visitez notre site Web à unglobalcompact.org.

À propos de la Lloyd’s Register Foundation

La Lloyd’s Register Foundation est une organisation caritative internationale indépendante dotée d’une structure unique et d’une mission importante: concevoir un monde plus sûr. Nous nous concentrons sur les défis mondiaux les plus urgents en matière de sécurité tels que la sécurité alimentaire et améliorons la sécurité des personnes et des biens en mer, sur terre et dans les airs. Nous faisons cela en soutenant une recherche de haute qualité, en accélérant la mise en application de la technologie et en éduquant et en sensibilisant le public. Notre structure unique vient du fait que nous possédons une importante société commerciale, Lloyd’s Register Group. Nous partageons la même mission et travaillons ensemble pour rendre le monde plus sûr.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.lrfoundation.org.uk

À propos de la Coalition Safe Seaweed

Des petits agriculteurs aux entreprises multinationales, aux instituts de recherche spécialisés et

organisations internationales, la Safe Seaweed Coalition s’appuiera sur diverses expertises et expériences du secteur public et privé pour faire progresser l’industrie des algues afin d’atteindre son plein potentiel. La coalition renforcera les liens au sein de l’industrie des algues pour libérer les avantages économiques, sociaux et environnementaux de cette ressource unique.

Pour vous inscrire au support pour le Manifeste des algues, veuillez cliquer ici et pour plus d’informations, veuillez visiter: https://seaweedrevolution.live.ft.com/home

A PROPOS DU CNRS

Le CNRS est le plus grand organisme public de recherche européen, avec environ 1 100 services et / ou unités de recherche dans tout le pays. En tant qu’institution multidisciplinaire, elle couvre tous les domaines de la recherche scientifique, menant divers programmes et actions conçus pour répondre aux attentes de la société et de l’industrie. Trois départements de recherche du CNRS, situés à la Station Biologique de Roscoff (SBR), centre de recherche et de formation renommé en biologie marine et océanographie, exploité conjointement par le CNRS et l’Université de la Sorbonne (SU) contribuent à la recherche sur les algues.

