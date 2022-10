THE Pact revient sur BBC One pour une deuxième saison avec une toute nouvelle distribution et une toute nouvelle histoire.

La nouvelle saison raconte une histoire pleine de suspense et émouvante mettant en vedette le retour de l’actrice lauréate du Bafta Rakie Ayola.

Bbc

Rakie Ayola (à droite) revient dans The Pact pour la saison deux en tant que Christine avec le nouveau membre de la distribution Jordan Wilks (à gauche)[/caption]

Le Pacte est-il basé sur une histoire vraie ?

Le pacte sur BBC One n’est pas basé sur une histoire vraie.

Pete McTighe a créé la série avec une intrigue entièrement fictive et des personnages imaginaires.

Le synopsis officiel de BBC One pour la saison 2 se lit comme suit : “Alors qu’ils attendent avec impatience le mariage de Megan, la vie de la famille est bouleversée lorsqu’un étranger, Connor (Jordan Wilks), arrive en ville en revendiquant une connexion que personne n’aurait pu imaginer.

“Alors que des secrets enfouis sont révélés, ils doivent réfléchir à qui ils sont et lutter contre la moralité et la loyauté partagée. Alors que leur vie devient incontrôlable, un terrible pacte peut être tout ce qui peut les sauver.

Même si les événements de la série ne sont pas basés sur la vie réelle, le drame a fait de son mieux pour faire ressortir la beauté éthérée du Pays de Galles.

En savoir plus sur BBC One TEMPS PRIME Les fans de médecins livides alors que le savon est démarré de BBC One lors d’un bouleversement de dernière minute L’ENQUÊTE DIT Les Dennis semble presque méconnaissable alors qu’il apparaît dans Death In Paradise

Qui est au casting de The Pact ?

La plupart des acteurs de la saison 2 de The Pact sont nouveaux – cependant, il y aura quelques visages familiers de la saison précédente :

Rakie Ayola comme Christine

Laura Fraser comme Anna

Julie Hesmondhalgh comme Nancy

Jason Hughes comme Max

Eiry Thomas comme Louie

Helen Gwynn comme chat

Abbie Hern comme Tish

Nouveau dans le casting :

Aaron Anthony (derrière ses yeux) comme Jamie

Mali Ann Rees (piège à touristes) comme Megan

Lloyd Everitt (The Trompé) comme Will

Jordon Wilks (Freshers) comme Connor

Elizabeth Berrington (Le Nevers)

Lisa Palfrey (Chloé, Ligne de service)

Christian Patterson (M. Selfridge, Dans ma peau)

Matthew Gravelle (Broadchurch, Keeping Faith)

Jacob Ifan (Une découverte de sorcières)





Quand passe Le Pacte à la télé ?

Le pacte saison 2 démarre sur BBC One AUJOURD’HUI le 24 octobre 2022 à 21 h.

Il y a six épisodes avec des versements diffusés chaque semaine le même jour à la même heure.

En savoir plus sur le soleil SOUS-SATIONAL Je suis une maman et j’ai trouvé un moyen bon marché de faire des sandwichs Subway dans la friteuse à air CHEMIN DE NEIGE Les acheteurs se déchaînent pour 5 £ d’assiettes de service de Noël de The Range

La série complète pourra être visionnée dans le cadre d’un coffret sur BBC iPlayer.

La première série de The Pact reviendra également sur BBC iPlayer.