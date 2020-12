Des militants pour le climat ont coupé l’accès au siège de la COP25 à Madrid le 13 décembre 2019. | NurPhoto via Getty Images

«La seule chose qui manque, c’est la volonté réelle de faire quelque chose, de changer pour le mieux.»

Cette semaine marque le cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat, l’accord international ambitieux pour lutter contre le changement climatique que plus de 190 pays ont signé en 2015.

Le président Donald Trump a porté un coup dur à l’accord en retirant les États-Unis de celui-ci en novembre, faisant des États-Unis le seul pays au monde à se retirer de l’accord. Le président élu Joe Biden a promis de réengager les États-Unis dans l’accord le «premier jour» de sa présidence, et prévoit de faire du changement climatique une question centrale dans son administration.

Mais après leur retour, de nombreux experts disent que les États-Unis et le reste du monde devront prendre des engagements plus forts pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius et éviter les impacts les plus catastrophiques du changement climatique. Les pays à revenu élevé devront également mobiliser des fonds pour aider les pays à faible revenu à réagir.

La prise en compte des générations futures et le désir partagé de leur laisser une planète vivable ont contribué à inspirer une collaboration internationale sur l’accord – défendue en grande partie par les membres de ces générations futures.

De jeunes militants pour le climat du monde entier, de la Suédoise Greta Thunberg à l’Ouganda Vanessa Nakate, ont mené des manifestations et des grèves pour le climat pour sensibiliser à l’urgence climatique et exhorter les dirigeants mondiaux à agir maintenant et de manière agressive pour faire face à la crise.

En raison de la pandémie de coronavirus, Cop 26, la 26e session d’une conférence des Nations Unies sur le changement climatique initialement prévue du 9 au 19 novembre à Glasgow, en Écosse, a été reportée. La conférence, qui réunit des pays du monde entier pour discuter du changement climatique, se tiendra désormais en novembre 2021.

Non découragés par l’annulation et déterminés à faire entendre leur voix, des jeunes représentant plus de 140 pays, dont beaucoup de pays du Sud (Afrique, Asie, Amérique latine et certaines parties de l’Océanie), ont participé à un événement virtuel simulé COP26, qui a commencé le 19 novembre et terminé le 1er décembre.

Avant l’événement, qui comprenait une allocution d’ouverture du président de la COP26, Alok Sharma, les jeunes militants ont formé une coalition «pertes et dommages». Les pertes et dommages font référence aux coûts humains et économiques du changement climatique, qui ont pesé de manière disproportionnée sur les pays en développement. Les émissions de gaz à effet de serre des pays plus riches alimentent l’urgence climatique dans les plus pauvres.

Avant le début de la conférence, les jeunes militants ont publié une lettre ouverte à Sharma, au Premier ministre britannique Boris Johnson et au reste de la direction de la COP pour faire des pertes et endommager un point permanent de l’ordre du jour des futures négociations sur le climat et fournir un soutien financier plus important aux le même niveau d’actions décisives prises dans la réponse internationale à la pandémie de coronavirus.

«Les jeunes et les générations futures ne peuvent pas être victimes de l’apathie et de l’inaction dont font preuve les décideurs d’aujourd’hui. Le COVID-19 nous a montré à quel point les gouvernements peuvent agir rapidement et avec audace en cas de crise; il est temps de faire de même pour les pertes et les dommages », lit-on dans leur lettre.

À la fin de la conférence de deux semaines, les militants ont appelé les dirigeants mondiaux à adopter certaines des considérations proposées dans leur traité.

Pour commémorer le cinquième anniversaire de l’accord de Paris, nous avons demandé à cinq jeunes militants pour le climat du monde entier qui ont participé à l’événement Mock COP26: Quels sont vos espoirs pour les cinq prochaines années de l’accord de Paris? Et quel est l’enjeu si des mesures plus fortes ne sont pas prises?

Leurs réponses, éditées pour plus de clarté, se trouvent ci-dessous.

Mitzi Jonelle Tan, 23 ans (Manille, Philippines)



Gracieuseté de Tan Mitzi Jonelle Tan, militante climatique de 23 ans.

Quels sont vos espoirs pour les cinq prochaines années de l’accord de Paris?

J’ai vu trop de destructions et de morts causées par les inondations. Mon pays a ressenti trop de chagrin. Pour les cinq prochaines années, je veux voir non seulement des objectifs qui s’alignent réellement sur l’accord de Paris, mais des plans concrets sur la manière d’atteindre ces objectifs.

Comme l’événement de cette année a été annulé, les dirigeants mondiaux ont eu plus de temps pour planifier et atteindre les objectifs requis. Il est crucial qu’ils accordent la priorité à cela, car c’est une question de vie ou de mort.

Pour les cinq prochaines années, je veux avoir de l’espoir. Je ne veux plus avoir peur des inondations qui dévorent ma maison. Nous avons besoin de politiques d’adaptation climatique proactives pour les pays du Sud les plus touchés par la crise climatique.

Les pays riches, qui sont en grande partie responsables de la crise climatique, doivent s’efforcer activement de s’assurer qu’elle ne s’aggrave pas et de réduire drastiquement leurs émissions de dioxyde de carbone: suffisamment pour compenser les émissions que les pays du Sud devront émettre pour se développer.

«Je ne me bats pas seulement pour mon avenir; Je me bats pour mon cadeau »

Qu’est-ce qui est en jeu si des actions plus sérieuses ne sont pas prises?

Les Philippines ont connu le plus fort typhon de l’histoire enregistrée cette année. À peine une semaine après cela, un autre typhon a déversé l’équivalent d’un mois de pluie en seulement 24 heures: c’était notre 21e typhon de l’année, et on s’attend à bien davantage. Les gens se sont retrouvés bloqués sur les toits, les enfants ont été emportés par les inondations; c’est ce qui se passe aujourd’hui.

Je ne me bats pas seulement pour mon avenir; Je me bats pour mon cadeau. C’est ce qui est en jeu si nous n’agissons pas de manière urgente et avec suffisamment d’ambition. Les Philippins se noient et les dirigeants qui refusent d’agir sont les pierres qui nous alourdissent.

Valery del Carmen Salas Flores, 24 ans (Lima, Pérou)



Gracieuseté de Salas Flores Valery Del Carmen Salas Flores, 24 ans, lors d’une conférence sur le climat.

Quels sont vos espoirs pour les cinq prochaines années de l’accord de Paris?



J’espère vraiment que nous verrons une action ambitieuse de la part des gouvernements et des parties prenantes pour se conformer à ce qui a été convenu à Paris et réduire le «déficit d’émissions». [The “emissions gap,” as Vox’s Umair Irfan has explained, refers to the difference between what countries have committed to do to limit climate change and what they actually need to do to meet greenhouse gas targets.] Je veux que cette question soit abordée clairement et honnêtement. Nous sommes dans une crise et nous devons réagir.

J’espère vraiment que des plans d’adaptation et d’atténuation seront élaborés au niveau infranational afin d’avoir des villes et des communautés résilientes pour notre avenir. J’espère que les gens auront une place à la table de prise de décision et que nous aurons un engagement significatif des jeunes.

Mais surtout, j’ai un rêve: qu’un jour, l’ambition et l’action pour le climat se feront en faveur des personnes les plus vulnérables du monde, compte tenu de nos responsabilités communes mais différenciées envers les générations actuelles et futures.

«Nous sommes dans une crise et nous devons réagir»

Qu’est-ce qui est en jeu si des actions plus sérieuses ne sont pas prises?

Notre futur. Aussi simple que cela.

Notre droit de vivre dans un environnement sain sera menacé, et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Nous sommes confrontés à la menace causée par l’élévation du niveau de la mer, la perte de biodiversité, les températures plus élevées des océans et les vies humaines perdues en raison de violentes tempêtes et d’autres impacts climatiques. Il pourrait y avoir plus de réfugiés climatiques en raison de conditions non habitables et d’autres effets si nous n’agissons pas.

Samuel Okorie, 23 ans (Lagos, Nigéria)



Gracieuseté d’Okorie Samuel Okorie, 23 ans, de Lagos, Nigéria.

Quels sont vos espoirs pour les cinq prochaines années de l’accord de Paris?

Mon espoir pour les cinq prochaines années est qu’il sera participatif et inclusif des jeunes et des initiatives dirigées par des jeunes. J’aimerais également voir les politiques élaborées lors de la Mock COP26 être adoptées par les pays et utilisées comme cadre pour mettre en œuvre des politiques de lutte contre le changement climatique.

«Mon espoir pour les cinq prochaines années est qu’il sera participatif et inclusif des jeunes et des initiatives dirigées par des jeunes»

Qu’est-ce qui est en jeu si des actions plus sérieuses ne sont pas prises?

Si des mesures plus fortes ne sont pas prises, nous risquons de nous attendre à plus de dégâts encore pires que la pandémie de Covid-19 de cette année. Mes espoirs et mes rêves pour les cinq prochaines années incluent une industrie avec des émissions de carbone nettes nulles et une économie durable. Une économie axée sur la nature et entretenue par une société respectueuse du climat.

Lavinia Iovino, 14 ans (Rome, Italie)



Gracieuseté de Iovino La militante climatique Lavinia Iovino, 14 ans, chez elle en Italie.

Quels sont vos espoirs pour les cinq prochaines années de l’accord de Paris?

Mon espoir pour la prochaine COP26 est de voir une action réelle, de voir les dirigeants politiques reconnaître la gravité de la situation, l’urgence de s’attaquer à la crise climatique et d’agir en conséquence. J’espère que les politiciens prendront leurs responsabilités et créeront un programme contraignant pour parvenir à une économie zéro carbone d’ici 2030, pour s’aligner sur l’accord de Paris. Commencer à prendre des mesures concrètes pour que nous, la race humaine, nous sauvions.

Mon espoir pour les cinq prochaines années est de voir le changement que nous attendions, et effectivement dont nous avons besoin, et d’en faire partie. Nous savons ce que nous devons faire – les politiciens savent ce qu’il faut; ils ont signé plusieurs traités et accords. La seule chose qui manque, c’est la volonté réelle de faire quelque chose, de changer pour le mieux.

J’espère voir l’humanité aller plus loin pour que ce changement se produise.

«Si nous ne parvenons pas à limiter la hausse de la température moyenne mondiale à moins de 1,5 degré Celsius, nous avons terminé»

Qu’est-ce qui est en jeu si des actions plus sérieuses ne sont pas prises?

Si aucune action n’est entreprise, l’humanité tout entière est en jeu.

Si nous ne parvenons pas à limiter la hausse de la température moyenne mondiale à moins de 1,5 degrés Celsius, nous avons terminé. Les inondations et les sécheresses augmenteront en température et en gravité, les ouragans et les typhons détruiront davantage de zones et de communautés; il nous restera un avenir invivable et un présent invivable.

L’humanité est menacée comme jamais auparavant, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. La vie de tout le monde est en jeu.

Josh Tregale, 18 ans (Dorset, Royaume-Uni)



Gracieuseté de Tregale Josh Tregale, 18 ans, du Royaume-Uni.

Quels sont vos espoirs pour les cinq prochaines années de l’accord de Paris?

J’espère que les dirigeants mondiaux se réuniront pour faire face à la crise climatique avec l’urgence et l’ambition nécessaires pour éviter un tel problème humanitaire mondial. J’espère qu’un accord sera conclu qui s’engage à prendre des mesures bien réfléchies pour garantir que nous ne dépassons pas 1,5 degré de réchauffement et que les dirigeants mettent de côté les différences et travaillent ensemble.

Il est essentiel qu’à la COP26, les délégations reconnaissent l’impact dévastateur que cette urgence a déjà sur certains des plus vulnérables du monde, ceux-là mêmes qui ont le moins contribué au problème.

J’espère que j’obtiendrai un diplôme universitaire dans un monde où, grâce à un effort concerté, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour atténuer les effets catastrophiques du changement climatique et sommes sur la bonne voie pour atteindre des émissions nettes nulles. J’espère que je passerai dans un monde dans lequel toutes les pratiques qui menacent les valeurs des droits de l’homme et de la santé sont sévèrement remises en question.

«La qualité de vie de millions de personnes et de toutes les générations futures est en jeu»

Qu’est-ce qui est en jeu si des actions plus sérieuses ne sont pas prises?

Si des mesures plus fortes ne sont pas prises, les droits humains fondamentaux sont menacés. Les gens seront obligés de déménager en raison de l’élévation du niveau de la mer et de la sécheresse. Les gens perdront la vie; d’autres vivront dans des conditions qui causent une mauvaise santé physique et mentale. La qualité de vie de millions de personnes et de toutes les générations futures est en jeu.