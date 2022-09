Le pacte avec Poutine a été rompu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ce n’est pas que la peur ait disparu, selon Maria Kuznetsova d’OVD-info, un groupe russe de défense des droits de l’homme qui suit les arrestations et les détentions. Mais l’accord non écrit avec le diable a été rompu. Cela explique pourquoi après des mois de comportement impénétrable de la part des masses russes, des personnes visiblement en colère sont descendues dans les rues mercredi dans des dizaines de villes à travers le pays, scandant essentiellement « à bas la guerre ».

L’étincelle de fureur s’est allumée peu de temps après que le président russe Poutine a annoncé qu’il appellerait 300 000 hommes – et pas tous jeunes – pour combattre en Ukraine. “Pendant vingt ans, les autorités ont dit:” Nous n’interrompons pas votre vie personnelle. Nous n’avons pas d’impôts élevés “”, a déclaré Kuznetsova à Fox News. “Mais en échange de cela, vous ne parlez pas des violations des droits de l’homme, de la guerre, des répressions, de la fraude électorale.”

Pendant six mois, la guerre en Ukraine a semblé très lointaine à de nombreux Russes. Pour certains, ce n’était qu’une émission de télévision. Maintenant, affirme Kuznetsova, cette guerre que la loi ne peut toujours pas appeler la guerre en Russie, est arrivée aux portes des gens, dans leurs foyers. Il n’est plus possible, explique-t-elle, que les Russes ignorent tout ce que fait leur gouvernement comme “ce n’est pas notre problème”.

“Les gens sont furieux. Je ne dirais pas qu’ils ont perdu leur peur. Mais maintenant, ils pensent qu’il vaut peut-être mieux aller manifester (et en subir les conséquences) que de mourir dans une guerre à laquelle ils ne croient même pas ou sont indifférents. à.”

LA FIN SI PROCHE DE LA GUERRE DE POUTINE CONTRE L’UKRAINE

1400 personnes ont été arrêtées au cours des manifestations de mercredi et d’autres manifestations ont été appelées pour samedi et au moment d’écrire ces lignes, il y en avait eu quelques-unes. Kuznetsova comprend le risque auquel les manifestants se sont exposés, étant donné, comme elle le souligne, que même la publication en ligne de déclarations vaguement critiques ou ironiques peut conduire à une arrestation en vertu des nouveaux codes pénaux stricts de la Russie.

Et ceux qui ont été arrêtés mercredi n’ont pas tous été attrapés lors des manifestations elles-mêmes. Les autorités, dit-elle, ont utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour retrouver les gens et les récupérer chez eux après coup. Leur logiciel peut même voir à travers les masques faciaux.

Kuznetsova affirme que la police a été plus brutale avec les personnes détenues cette fois-ci, plus brutale et dans des cas appelés les manifestants anti-guerre « nazis et fascistes », les avertissant qu’ils seraient envoyés directement dans le Donbass. Des convocations militaires ont été signifiées aux détenus de sexe masculin qui, soit dit en passant, représentaient moins de la moitié des personnes interpellées.

“Pour la première fois en dix ans, le pourcentage de femmes arrêtées était supérieur au pourcentage d’hommes. Au moins 51 % de tous les détenus étaient des femmes. Cela montre qu’à bien des égards, c’est une protestation des épouses, des mères, des petites amies et des partenaires de personnes susceptibles d’aller à la guerre.

L’UKRAINE REÇOIT DES CENTAINES DE PRISONNIERS DE RUSSIE DANS UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS POUR LE MEILLEUR ALLIÉ DE POUTINE

Il semble que le filet de pêche pour le combat soit plus large que ce que le Kremlin et le ministère de la Défense avaient promis à l’origine – des hommes dans les réserves avec des compétences et une expérience militaires spécifiques.

“Nous avons vu des vidéos vraiment terrifiantes de Yakoutie et de Bouriatie et d’autres régions nationales de Russie où des hommes ont été attrapés par centaines dans les usines où ils travaillent. Et ils n’ont eu que quelques minutes pour dire au revoir à leurs familles”, a expliqué Kuznetsova. .

Elle a dit que dans les grandes villes, il sera plus facile pour les hommes de se cacher. Et les citadins seront plus susceptibles de comprendre quelque chose à propos de leurs droits, un domaine que le régime a, selon Kuznetsova, rendu systématiquement difficile à comprendre pour les Russes au fil des ans. De la même manière qu’il a lentement érodé ou écrasé la protestation et bloqué l’épanouissement d’une société civile saine. Kuznetsova espère que les hommes pourront échapper à leurs convocations, affirmant que les autorités ne se soucient pas de l’individu – ce n’est pas qu’ils veulent VOUS. C’est maintenant un jeu de nombres, explique-t-elle.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Je demande à Kuznetsova s’il pense que Poutine est choqué par la résistance qu’il a rencontrée à son annonce de “mobilisation partielle”, qui, selon beaucoup, dépassera de loin les 300 000 conscrits officiellement recherchés. Et est-il préoccupé par la fuite massive hors du pays ? Kuznetsova dit que c’est difficile à savoir mais facile d’imaginer que le Kremlin ne s’y attendait pas. Et jusqu’à quel point l’activité de protestation doit-elle être importante ou constante pour changer le cours des événements ?

“C’est compliqué en Russie”, dit-elle. “Par exemple, en 2012 (lorsque Poutine a pris ses fonctions pour un troisième mandat et que les Russes ont crié au scandale pour des irrégularités de vote), des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Moscou et ont modifié certaines lois, mais la situation n’a pas radicalement changé. dépend non seulement des protestations, mais d’autres formes de désobéissance sociale.

Si les gens commencent à manifester sur leur lieu de travail, surtout s’ils travaillent pour le gouvernement, s’ils commencent à quitter leur emploi en disant “nous ne continuerons pas à travailler pour la propagande ou le gouvernement, pour l’armée”, cela aurait beaucoup plus d’impact. Mais peut-être que la protestation est quelque chose qui peut déclencher d’autres formes de désobéissance sociale.”