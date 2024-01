Le package de paiement Tesla d’Elon Musk est annulé par le juge

Le procès, qui a abouti à un procès en novembre 2022, a pris une importance accrue après l’acquisition de Twitter par M. Musk en octobre dernier. Il a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir passé du temps à tenter de remanier Twitter alors que les actions de Tesla s’effondraient et que sa croissance ralentissait dans un contexte de concurrence croissante. L’une des justifications de la rémunération de M. Musk chez Tesla était que c’était un moyen de le maintenir concentré sur la construction de voitures.

La décision soulève également des questions sur la manière dont le conseil d’administration de Tesla traitera ce mois-ci la demande de M. Musk d’une participation encore plus importante dans l’entreprise. M. Musk a déclaré qu’il devait posséder 25 % de Tesla pour éviter les rachats et avoir suffisamment de contrôle sur l’entreprise alors qu’elle développe des robots et d’autres technologies d’intelligence artificielle.

Si ses demandes ne sont pas satisfaites, a déclaré M. Musk, il poursuivra des projets non spécifiés en dehors de Tesla. Le conseil d’administration de la société, dirigé par Robyn Denholm, n’a pas répondu publiquement à sa demande d’une participation plus importante dans la société.

Dans son témoignage au procès, M. Musk a suggéré que son impact sur l’industrie automobile justifiait son salaire. “Tesla a eu un impact immense sur le monde”, a-t-il déclaré. “Non seulement Tesla fabrique des véhicules électriques, mais nous sommes vraiment la principale raison pour laquelle le reste de l’industrie automobile s’est orienté vers des véhicules électriques durables.”

Lorsque le projet a été annoncé, Tesla avait encore du mal à produire un grand nombre de voitures, et peu de gens pensaient que M. Musk obtiendrait toutes les actions. Les partisans du plan ont également souligné qu’il n’obtiendrait rien si les obstacles à la performance n’étaient pas surmontés. Ils ont dit que cela le motiverait à faire de Tesla un constructeur automobile de premier plan.